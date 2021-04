El espectacular desfile de momias en el Cairo

El trasladar 22 momias -de 18 reyes y 4 reinas- no es nada sencillo, por lo que las autoridades egipcias tuvieron que ingeniárselas para llevarlos desde el Museo Egipcio al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Aunque solamente se trataba de una distancia de 5 km, el camino no era sencillo por lo que idearon realizar El Desfile Dorado de los Faraones. En el que con todo el protocolo digno de los personajes que se encontraban transportando, así como un estricto operativo de seguridad, hicieron de una actividad de lo más mundana, todo un espectáculo para su pueblo.

Con un recorrido de 45 minutos en el que participó la guardia egipcia, se realizó el traslado de sus tesoros arqueológicos, el cual finalizó con un saludo de armas a la llegada de las momias a su nuevo hogar, en Al Fustat. El proceso fue uno de lo más planeado, haciendo el traslado de cada una de las momias en cápsulas de gas nitrógeno que aseguraran su protección. Estas cápsulas fueron transportadas en un vehículo con su respectivo identificador, que contaba con amortiguadores especiales para no provocar ningún daño en ellas -además de que se necesitó la repavimentación de las calles para que no hubiera ningún bache-. Como parte de la vistosa procesión, cada uno de estos vehículos era seguido por una caravana en la que se incluían carrozas al estilo de la época de los faraones, que eran jaladas por caballos, además de que alrededor del evento, actores en vestimentas típicas hacían volver en el tiempo.

El desfile en orden cronológico se dio acompañado de la interpretación de 120 músicos y un coro de 100 cantantes. La intención de moverlas venía desde el 2017 pero necesitaron pasar cuatro años para poder hacerlo realidad. No será sino hasta el 18 de abril cuando se pueda ver a las memorias en el nuevo museo, esto porque después del traslado será necesario dejarlas reposar y revisar si no se dio ningún daño que requiera de atención. Estarán expuestas en la Sala Real de las Momias, que buscará trasladar a los visitantes al Valle de los Reyes de Luxor.

¿Cómo las movieron en su momento?

Ésta no es la primera vez que las célebres momias son cambiadas de lugar. Su descubrimiento se dio en 1881 y 1898 en las ruinas de Tebas y de ahí tuvieron que ser llevadas a El Cairo. Uno de sus traslados se dio en barco por el Río Nilo, mientras que otras fueron llevadas en tren, en un vagón de primera clase para asegurarse de su resguardo. No es extraño pensar en los muchos cuidados que estos vestigios antiguos requieren, pero no ha faltado quién ha apuntado a las muchas supersticiones que hay alrededor de las momias. A lo largo de los años se les han atribuido todo tipo de maldiciones y malos augurios, por lo que no es raro que se haga un esfuerzo especial para manejarlas con todos los honores correspondientes.