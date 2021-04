Reportan que el rapero DMX se encuentra en 'estado vegetativo' tras sufrir un infarto

El pasado viernes, el rapero DMX fue ingresado al hospital de emergencia y en estado grave, luego de sufrir un infarto supuestamente provocado por una sobredosis, según reportó TMZ. Desde entonces, la familia del cantante, famoso en la década de los 90, se ha mantenido cerca de él y pendientes de los reportes de los doctores, quienes han sido poco optimistas respecto al estado de salud del intérprete. De hecho, el representante de DMX se ha pronunciado al respecto y ha revelado a The New York Times que su cliente se encuentra en “estado vegetativo”.

Sobre esta situación, su familia se ha pronunciado en un comunicado que ha citado People, en el que admiten que DMX atraviesa por una crisis de salud bastante seria, por lo que han pedido las oraciones de los seguidores del artista de 50 años. "Les pedimos que mantengan a Earl / DMX ya nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como respeto a nuestra privacidad al enfrentar estos desafíos”. De acuerdo con el mismo medio, algunos fans del rapero han llegado a las inmediaciones del White Plains Hospital de New York, donde DMX se encuentra luchando por su vida, para organizar algunas jornadas de oración por la salud de Earl Simmons, el nombre real del cantante.

Aunque se han difundido distintas versiones sobre el estado de salud del rapero, su manager, Nakia Walker, se mostró preocupada por su cliente, pues dijo, actualmente se encuentra en "estado vegetativo” y que lo único que podían hacer por él era orar, según reportó The New York Times, detallando que a algunos de sus familiares más cercanos se les ha permitido visitarlo en el hospital. Por otro lado, Nakia ofreció otros detalles sobre la Salud de Earl a Buzzfedd News, señalando que debido al daño cerebral que presenta, DMX se encuentra con “insuficiencia pulmonar y cerebral y sin actividad cerebral".

Hasta el momento, ni su manager ni su familia han confirmado que el infarto que sufrió DMX el viernes pasado haya sido producto de una sobredosis, como reportó TMZ. De hecho, el abogado del artista, Murray Richman, quien ha trabajado junto a DMX durante 25 años, dijo desconocer las causas que llevaron al colapso a su representado, por lo que no podía confirmar o desmentir los dichos del medio. Sin embargo, reconoció que Simmons ha tenido una vida difícil, con entradas y salidas de rehabilitación, lo cual puede ser palpable en su trabajo musical. "Expresó el dolor y el sufrimiento de una manera única. Realmente es un reflejo de todo un segmento de nuestra sociedad cuyo dolor y sufrimiento no se registran", comentó Richman en entrevista con el New York Times.

Celebridades envían sus buenas vibras

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre el delicado estado de DMX, fueron varios los colegas del artista los que lamentaron la situación y enviaron sus buenos deseos al cantante y su familia, entre ellos Eminem, Rick Ross y Eric B. Algunos de sus fans también se han presentado fuera de su hospital para desearle lo mejor.

A lo largo de su carrera, DMX ha sido muy abierto al hablar sobre su lucha en contra de las adicciones, algo que ha sin duda ha impactado directamente en su carrera. En 2017, canceló una serie de presentaciones luego de entrar a un centro de rehabilitación, reportó en aquel entonces la revista Rolling Stone. "Es importante en este momento que se tome un tiempo libre para concentrarse en su salud para que pueda ser un mejor padre, amigo y animador", dijo su manager Pat Gallo en un comunicado en ese momento. En 2019, el intérprete pasó un tiempo en rehabilitación, después de que cumplió una sentencia de prisión por evasión de impuestos.

