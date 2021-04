Ha fallecido Chepina Peralta, la entrañable cocinera de la televisión

El mundo gastronómico de México se ha vestido de luto por el sensible fallecimiento de Lucía Josefina Sánchez Quintanar mejor conocida como Chepina Peralta, quien murió a los 90 años el pasado 2 de abril, rodeada del amor de su sus hijos y seres queridos. Así lo confirmó la familia de la entrañable cocinera a Gastrolab, medio de comunicación en el que Chepina colaboraba con regularidad hasta antes de su muerte, detallando que su partida se debió a causas naturales.

Como era de esperarse, varias personalidades del mundo de la televisión se han unido a la pena que embarga a la familia de Chepina Peralta y se han enviado sus condolencias a través de redes sociales. Una de ellas fue Pati Chapoy, quien ha retomado esta lamentable información y en Twitter expresó: “Que en paz descanse”. Por otro lado, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, también lamentó la muerte de la entrañable conductora. “Un icono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en TV y radio, Chepina Peralta falleció hoy a los 90 años. Enviamos nuestro pésame a la familia y amigos. Que en paz descanse”, compartió la dependencia capitalina en tuit en el que además han adjuntado una fotografía de la cocinera.

De acuerdo con Gastrolab, la familia de Chepina ha decidido llevar a cabo los servicios funerales de la presentadora de manera privada, pensando en la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, por lo que pidieron a los seguidores de la presentadora de programa somo Sal y Pimienta respetar esta decisión. Eso sí, han pedido que se transmita el gran amor y agradecimiento que la cocinera siempre tuvo por su público.

En su última publicación en este medio, la cual se publicó el pasado 12 de marzo, Chepina se mostró agradecida con todas las personas que la acompañaron a lo largo de su carrera dentro de los medios de comunicación, así como a su familia y a todos sus fans. “Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida… Cuántas personas que participaron en mis programas de televisión y, lo que sale de mi corazón es decir, gracias… A mi familia que me ha apoyado en todo momento y, de todas formas, sin ellos no hubiera tenido este maravilloso recorrido tan lleno de cosas tan interesantes y maravillosas”, se podía leer en algunos fragmentos de su escrito. “Gracias… Amigas, amigos, nos vemos la próxima y … que usted la guise bien”, fueron las palabras con las que sin saberlo, la entrañable cocinera se despediría de su público.

¿Quién fue Chepina Peralta?

Chepina Peralta saltó a la fama en 1967, luego de que fuera elegida para conducir un segmento televisivo de 15 minutos, en el que compartía algunas recetas de comida mexicana. Sin embargo, la misma Chepina reconoció en una entrevista con el diario El Universal que en aquel entonces no disfrutaba de la cocina, sin imaginar que su carrera en la pantalla chica giraría en torno a su sabiduría en torno a esta disciplina, la cual finalmente llegó a amar. “Yo no sabía cocinar ni me gustaba. En casa se cocinaba y se tenía que cocinar, pues había cinco niños y un marido en la familia, pero no me gustaba cocinar…”, reconoció en aquella entrevista.

La querida presentadora de televisión participó en más de 15 mil programas de televisión y radio, entre ellos La Cocina de Chepina, Cocinando con Chepina, Su menú diario, Sal y Pimienta, Chepina y su menú Pando, por mencionar algunos. Además, publicó más de 10 libros en los que compartía sus mejores tips de cocina, así como algunas recetas. Cocina para la recién casada, Los niños cocinan, 60 menús para todo el año, Las mejores recetas de mi programa, son algunos de los títulos firmados por la chef. Cabe resaltar que Chepina Peralta fue pionera en cuanto a programas de televisión de cocina, pues fue la primera mujer en protagonizar un programa de ese tipo en todo Latinoamérica.