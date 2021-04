El perrito que logró que le compraran un unicornio de peluche, tras intentar robarlo de una tienda en repetidas ocasiones

Los perritos siempre encuentran la forma de hacernos sonreír, incluso de los momentos más complicados, como el que actualmente atraviesa el mundo. Prueba de ello es la historia de Sisu, un tierno perro que vivía en las calles de Carolina del Norte, Estados Unidos, que se ha hecho famoso gracias a su actitud perseverante y a su insistencia por conseguir lo que más deseaba. Y no, no era un plato de comida sino ¡un unicornio de peluche!

Así lo han relatado los encargados de la tienda Dollar General, quienes en más de una ocasión tuvieron que ahuyentar a Sisu del local, pues insistentemente intentaba ‘robar’ el mismo unicornio de peluche color morado. Fueron cinco las ocasiones en las que el perrito intentó hacerse del juguete, el cual terminó por convertirse en todo un objeto de deseo para el can, que cuando lograba colarse en la tienda no hacía mas que correr al estante en donde se encontraba el peluche e intentaba llevárselo, teniendo siempre su objetivo claro y sin distraerse con otros objetos que ahí se exhibían.

Ante la insistencia del perrito, los encargados del lugar tuvieron que llamar a la policía y así deshacerse del ‘problema’ de una vez por todas. Y así fue, una oficial del departamento de control de animales acudió al llamado de la tienda, encontrando al tierno Sisu sentado en el estacionamiento del lugar esperando su oportunidad para poder colarse dentro e intentar nuevamente llevarse el peluche. La historia del peludo conmovió tanto a la oficial, que no dudó en dejarlo entrar a la tienda y dejar que el perro se llevara el peluche, pagando ella el costo del juguete.

“Entraba, iba por ese unicornio y trataba de llevárselo. Lo hizo cuatro o cinco veces antes de que cerraran la puerta y nos llamaran para que fuéramos a buscarlo. Quizás tenía un animal de peluche como ese en su hogar original. No lo sé, pero quería mucho ese unicornio morado”, dijo Joe Newburn jefe del Departamento de Servicios para Animales a CNN.

Por supuesto, el perrito no solo recibió un regalo ese día, pues fue llevado al refugio Duplin County Animal Services, donde quedaron encantados con su historia y decidieron tomarle unas simpáticas fotografías en compañía de su nuevo juguete. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales junto al conomovedor relato del cómo fue que Sisu se hizo de su unicornio, volviéndose viral de inmediato. Y no es para menos, pues la expresión del perrito color café en las imágenes es encantadora y pareciera que está muy consciente de su logro, pues además no se ha separado en ningún momento de su preciado peluche.

Una nueva oportunidad de vida para Sisu

Como era de esperarse, la historia de Sisu ya le ha dado la vuelta al mundo, por lo que miles de personas pusieron sus ojos sobre él, ofreciéndole un hogar y una familia, luego de haber vivido un largo tiempo en las calles. De hecho, entre los cientos de ofertas, los voluntarios del refugio encontraron a la familia idónea para él, por lo que hoy el peludo ya se encuentra en su nuevo hogar. Eso sí, muy bien acompañado de su unicornio color morado.