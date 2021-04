La trágica muerte de la joven influencer canadiense Lee Macmillan

Las redes sociales se han visto sacudidas con el anuncio del trágico fallecimiento de la popular influencer Lee Macmillan. La canadiense de 27 años se quitó la vida después de una lucha contra la depresión, según dio a conocer su exnovio Max Birdstrup. La entonces pareja era conocida en Instagram y Youtube después de que al conocerse en el 2016, decidieran recorrer el mundo en una camioneta remodelada, mostrando los aspectos de una vida libre de las ataduras de los viajes tradicionales, conociendo sobre ruedas 13 países acompañados de su perro. Sorprendentemente, en enero del año pasado, la pareja anunciaba su rompimiento, aunque a decir del mensaje en el que se dio a conocer la terrible noticia, el cariño se mantuvo intacto.

“Después de llevar una vida extraordinaria y luchar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están rotos al compartir que Lee se quitó la vida el viernes. Era la luz más brillante. Una fuerza magnética de la naturaleza y era amada por tantos. Si podemos hacer algo por Lee ahora, en medio de esta devastadora pérdida, es difundir el mensaje de que la salud mental es tan real como la salud física, y que la enfermedad puede atacar a cualquiera, no importa lo poco probable que parezca. Está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, es absolutamente necesario pedir ayuda”, comienza el texto que se compartió en el perfil en el que compartían su recorrido.

“Lee era una defensora de la salud mental. Era abierta y honesta sobre sus propias batallas. Estaba recibiendo ayuda: de profesionales, familia, amigos. Tenía apoyo alrededor de ella. No estaba sola, no estaba tratando de combatir esto sola. Y sin embargo, de todos modos sucumbió ante esta terrible enfermedad. Es más dolor de que podamos o podamos apreciar o entender. La vida es más compleja de (lo que se ve) en una publicación en redes sociales. Las cosas son complicadas. No creas todo lo que ves en línea. Sal al mundo y habla con tus seres queridos. Chécalos. Pregúntales genuinamente cómo están. Está disponible para ayudar. Escucha. Ofrece ayuda. Quita el estigma de preguntar por ayuda. Hagamos consciencia sobre este problema, por Lee y todas las demás personas que necesitan oír esto. Abraza a tus seres queridos. Diles que los amas. Porque la vida puede cambiar en un instante. Vamos a extrañarla con cada fibra de nuestros corazones”, finaliza el mensaje que va acompañado del hashtag #speakupforlee.

Un mensaje desde el corazón

A pesar de su ruptura en enero del 2020, el amor se mantuvo intacto entre los influencers. En un mensaje personal, Max escribió: “Siempre fuiste tú. Fuiste lo mejor que me pudo haber pasado. Fuiste la mejor persona que haya conocido. Me enamoré de ti el día que te conocí y sin embargo tú fuiste la fuerte que dijo ‘te amo’ primero. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que sepas eso. Siempre voy a conservar mi tiempo contigo en este mundo y espero, más allá de la esperanza, verte en la próxima”.