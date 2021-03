El hombre con súper anticuerpos contra el Covid-19

En el último año el mundo se ha dado cuenta de su enorme vulnerabilidad. Lo impensable sucedió, llegó un virus que atacó a todo el mundo y que resulta mortal para un significativo porcentaje de personas. Con el fin de contenerlo, el mundo literalmente paró, pero aún así, las cifras de fallecimientos son simplemente devastadoras. En busca de encontrar una solución, se generó de forma espectacularmente rápida distintas vacunas que funcionan de forma segura para evitar una crisis de salud por el Covid-19 y en este momento, el mundo se encuentra en plena vacunación. Pero los casos especiales no han faltado y eso es lo que ha sucedido con John Hollis, el hombre que podría tener súper anticuerpos contra el Covid-19.

Todo comenzó cuando en abril pasado, el compañero de casa de John tuvo un caso severo de Covid lo que, claramente, preocupó al escritor. El miedo que sintió fue tal que, decidió escribir una carta póstuma para su hijo en caso de que lo peor sucediera. Pero pasaron los días y nunca se enfermó. Sin pensar mucho al respecto, el hombre de 54 años aceptó participar en un estudio que se realizaba en la universidad en la que trabaja, sin imaginar lo que estaba por suceder.

El escritor de deportes estadounidense podría tener ‘súper anticuerpos’ que lo harían inmune al Covid-19, según han descubierto científicos de la George Mason University. “Todo esto ha sido surreal”, ha dicho el hombre a GMU, “He sido escritor toda mi vida y no podría inventar esto ni aunque quisiera”.

El estudio en el que participó reveló que se enfermó de Covid sin darse cuenta, pero que su cuerpo tiene súper anticuerpos contra este virus. Según el estudio de sangre, incluso al diluirlos 10,000 veces, sus anticuerpos siguen matando al 90% del SARsCov-2. “Lo que me dijeron es que menos del 5% de los pacientes que se recuperan de Covid en el mundo tienen súper anticuerpos, y que de esos súper anticuerpos, solo alrededor del 1% tiene la naturaleza neutralizadora que yo tengo, los cuales matan todo. Hay niveles que varían de súper anticuerpos con distintos niveles de protección, pero el mío es básicamente el ganador. Soy inmune a todas las variaciones del virus en este momento”, ha contado el hombre.

Su postura ante el descubrimiento

Los científicos a cargo de esta investigación, creen que los anticuerpos de Hollis podrían ayudar a, por fin, encontrar tratamientos contra el Covid-19. Apoyando a la ciencia, John tuvo que dar muestras de sangre y saliva de julio a diciembre cada dos semanas, y continuará dando muestras hasta el próximo mes. “Piensas, ¿Por qué yo? Ves tanta miseria y muerte y gente sufriendo alrededor del mundo. Dices, ¿Por qué yo me salvé y muchos otros no? Es algo difícil de entender. Una de dos, o Dios tiene un plan para mí o simplemente soy extremadamente afortunado, o las dos cosas. No estoy seguro”, dijo.