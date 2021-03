¡Por fin! Se ha logrado desatorar el naviero que provocó pérdidas millonarias en el Canal de Suez El Ever Given había detenido la circulación de una décima parte del comercio mundial

¿Te imaginas que un mal movimiento de un barco provocara un caos comercial que representara la pérdida de miles de millones de libras esterlinas? Pues no lo imagines más, pues esto sucedió en el Canal de Suez cuando el Ever Given quedó atorado evitando la entrada y salida de barcos, provocando que se detuviera por completo la circulación de la décima parte del comercio mundial. Desde el martes pasado, el carguero de 200,000 toneladas y 400 metros de largo quedó atravesado en el canal de 200 metros de ancho haciendo imposible la entrada y salida de navieros. Si esto no te parece mucho, tendrás que saber que el Canal de Suez es la unión entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, por lo que es considerado esencial para el comercio internacional, representando el 12% del tráfico mundial en este sentido. Si se tiene en cuenta que se calcula que hubo alrededor de 400 embarcaciones atascadas por este problema, se ha estimado que se perdieron 15 millones de dólares por día (multiplícalo por 6) -según el Jefe de Autoridad del Canal de Suez-.

¿Cómo es esto posible? Al encontrarse en Egipto con paso a la porción Occidental del Mediterráneo, por ahí pasan al día dos millones de barriles de petróleo más el 8% del gas natural del mundo. El haber tenido parado el tráfico del canal provocó que subieran un 6% los precios de crudo a nivel mundial. La importancia de este paso mercantil es esencial para Egipto recibe del comercio que por ahí transita el 2% de su PIB.

Las autoridades, buscando una solución, abrieron un paso que ya está en desuso para algunas embarcaciones, pero había varias ya atascadas al momento del encallamiento del Ever Given. La vía alterna que va por el Cabo de la Buena Esperanza requiere rodear por completo África de Taiwán a Rotterdam, mientras que si se usa el Canal de Suez se puede hacer en una línea semirecta que ahorra mucho tiempo que en casos como éste significa dinero.

¿Cómo lograron desatascarlo?

Naves de Italia y Holanda llegaron al lugar para asistir en el trabajo de desbloqueo. Fue necesario aspirar toneladas de arena y lodo que habían provocado el encallamiento del Ever Given, para que una vez libre se le pudiera girar y dejara de bloquear el canal, maniobra que tardó varias horas pero finalmente se consiguió. Todavía no se sabe si el naviero asiático, considerado uno de los más grandes del mundo, podrá llegar a Rotterdam como tenía planeado, porque podría necesitar reparaciones después del encallamiento en el lugar.

Las celebraciones de los egipcios al lograr la hazaña de desatascar el naviero no se hicieron esperar y se han vuelto virales en las redes sociales. El Presidente Abdel Fatehh al-Sisi ha declarado: “Los egipcios han logrado acabar la crisis a pesar de la inmensa complicación técnica de las operaciones”.