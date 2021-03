La ganadora más joven de la lotería en Gran Bretaña se ha quedado sin dinero La mujer ganó el premio cuando tenía 16 años y a los 33 de ese dinero no queda nada

¿Qué harías si te ganaras la lotería? Muchas personas tienen la respuesta más que preparada, desde lo que sabe en qué lo invertirían hasta lo que tienen claro que no se volverían a parar en la oficina. Pero hay quienes pueden contar ya en primera persona cómo vivieron ese sueño de muchos, y desgraciadamente, no todos tienen finales felices. Como es el caso que ha sorprendido a Reino Unido, el de Callie Rogers. La chica tenía solamente 16 años cuando en un golpe de suerte ganó la espectacular cantidad 1.8 millones de libras esterlinas (más de 51 millones de pesos mexicanos). Pero a 16 años de eso, con 33 años, del dinero no queda nada y tiene que vivir de la ayuda gubernamental.

Esto se reveló después de que tuviera un accidente automovilístico en el que iba bajo la influencia de estupefacientes, según reporta The Sun. A los 33 años, la mujer es madre de cuatro y tuvo que ser detenida después del choque, recibiendo una prohibición de manejar por 22 meses tras haber intentado darse a la fuga del sitio del accidente. Desgraciadamente, ésta no es la primera vez en la que Callie ocupa los titulares por un asunto policíaco, pues hace dos años fue agredida por dos mujeres a su salida de un bar, volviéndose noticia. Aquella vez quedó inconsciente, con dientes y costillas rotos, además de daño en la visión irreversible.

¿A dónde se fue el dinero?

Según ha dicho a medios locales, Callie siente que el premio de la lotería fue solo el inicio de eventos desafortunados y ha pedido que se proteja a los jóvenes que ganan este tipo de premios. Cuando ganó el premio vivía con sus padres de acogida, pero a las semanas de recibirlo se mudaría con Nicky Lawson, quien es el padre de sus hijos mayores. El final de esa relación de cinco años llevaría a la mujer a intentar quitarse la vida, y llegó al punto en el que las autoridades le quitaron la custodia de sus hijos.

Según el Dailymail, el dinero se esfumó en tres operaciones estéticas, ropa de diseñador y un estilo de vida desenfrenado. Además, se reporta que dio alrededor de medio millón de libras a su familia y amigos. Ella contó a Closer en el 2013 que de la nada se convirtió en una celebridad local por su fortuna, siendo todavía muy joven, y que sentía presión por compartir su dinero sin saber en quién confiar: “Era demasiado dinero para alguien tan joven. Incluso si dices que tu vida no va a cambiar, sí pasa, y muchas veces no para bien. Casi me acaba, pero afortunadamente soy más fuerte ahora”.

En el caso que se ha llevado por el choque en los tribunales, los tabloides han reportado que después de vivir en la opulencia, ahora Callie recibe el Universal Credit, una ayuda que se entrega en Reino Unido a los ciudadanos sin trabajo o con ingresos muy bajos para sostenerse.