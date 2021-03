Alerta en Estados Unidos por el agua alcalina Real Water

Cinco casos de hepatitis no viral en niños en noviembre del 2020 levantaron algunas alarmas, pero el único vínculo que se encontraba entre estos eran productos con agua alcalina. Esto desencadenó en una investigación de la FDA en la que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos decidió alertar a los habitantes de aquel país de no consumir el agua alcalina conocida como Real Water. Las demandas no se han hecho esperar con cuatro presentadas en la Corte del Condado de Clark en las que se representa a por lo menos una decena de personas, y hay un caso en específico que ha llamado la atención, el de un hombre que reporta haber tenido una insuficiencia hepática aguda por la que requirió un trasplante de hígado.

Ante esta situación, Brent Jones, CEO de la marca, ha lanzado un video en el que se disculpa personalmente con los consumidores. “Quisiéramos expresar nuestras más profundas disculpas y preocupación por los eventos que han llevado a esta investigación. Me quiero disculpar personalmente con todos nuestros consumidores y asegurarles que las lecciones aprendidas de esto nos llevarán a próximas mejoras en la marca”, se le escucha decir en el video de dos minutos que se lanzó cuatro días después de que se diera la resolución de la FDA.

En el mensaje, anunció que se retirará voluntariamente el producto de los puntos de venta en todo el país, a pesar de que los casos parecen estar ligados a su centro de distribución en Nevada. Antes de esta situación, la compañía había reportado una venta aproximada de mil millones de dólares anuales, anunciándose como ‘el agua para beber más sana’ al asegurar que su alto pH podía desintoxicar e hidratar como nada más.

El caso que ha levantado todas las alarmas

El caso más severo dentro de esta investigación es en el que se atribuye al agua como culpable de la falla renal del joven Myles Hunwardsen, quien en septiembre del 2019 tuvo que ser sometido a un trasplante de riñón. En la cuenta de GoFundMe que se abrió para su apoyo y que no ha sido actualizada después del primer mensaje, se lee: “Myles Hunwardsen se enfermó repentinamente. Un jueves de septiembre del 2019, Myles fue ingresado en el hospital de Henderson, NV, con una insuficiencia hepática aguda. El jueves se le tuvo que volar a UCLA y el viernes se le agregó en los primeros lugares de la lista de trasplantes de hígado, en donde permanece en situación crítica mientras el equipo médico busca la razón de la enfermedad, virus u otra enfermedad que haya causado que el hígado fallara en días”.

A pesar de que en este mensaje no se hace mención de una relación con la marca de agua, en la demanda interpuesta por la firma de abogados Kemp Jones, el agua está vinculada con un caso de falla hepática en noviembre del 2018 en el Henderson Hospital, mientras 10 meses después, se apunta a su relación en el caso de Myles. Los nombres de otras tres mujeres que tuvieron que ser tratadas en distintos hospitales también son mencionados en la demanda, según Las Vegas Review Journal.

De acuerdo con la Clínica Mayo, no hay evidencia de que el agua alcalinizada pueda neutralizar el ácido en el torrente sanguíneo con el fin de prevenir enfermedades, como se anuncia en muchos de estos casos.