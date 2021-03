El lamentable fallecimiento de la cantante de country Taylor Dee

En pleno inicio de su carrera como cantante country, ha fallecido Taylor Dee, de 33 años, tras el impacto de su camioneta en un accidente que ha resultado fatal. Conduciendo por la interestatal 183, cerca de Euless, Texas, impactó su Chevrolet Trailblazer 2002 contra un muro de contención al haber pasado su salida accidentalmente. Según reportan medios locales, Taylor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que su acompañante -que se salvó del accidente- sí lo llevaba. Gravemente herida, Taylor tuvo que ser llevada al hospital en donde finalmente fallecería. De momento, las autoridades se encuentran realizando una investigación para descubrir la razón detrás del accidente, sin descartar ninguna hipótesis.

Su familia solicita donaciones

A Taylor le sobreviven sus hijos, Vayden y River -una pequeñita que la acompañaba siempre-. Su primer sencillo, The Buzz, fue lanzado en el 2019, convirtiéndose en un éxito en las estaciones locales. Su familia ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para su familia: “Taylor Carroll -conocida como Taylor Dee- era una estrella brillante que iba a lograrlo en este mundo y perseguía sus sueños como el resto de nosotros quisiera poder. Era una increíble mamá de dos hermosos chicos a quienes ha dejado. Te podía hacer reír sobre las cosas más locas. Su espíritu era libre y tenía una voz que los ángeles podían escuchar. Te apoyaba cuando no lo sabías. Su risa era algo que podías oír cuando decía ‘riéndome en fuerte’. Siempre va a ser amada y extrañada. Dejó este mundo antes de lo que cualquiera de nosotros hubiera estado listo. Por favor, ayuda a nuestra familia a que pueda ponerla a descansar. Sigue cantando y volando alto”.

Hasta el momento la campaña ha reunido 13,365 dólares (aproximadamente $277,697 pesos mexicanos). Muchas de las donaciones han llegado, no solamente de seguidores de la música country, sino de personas relacionadas con esta industria. Linda Wilson, Presidente de la Texas Country Music Association dijo a través de un comunicado: “Era un verdadero talento con corazón y pasión, no solo por su música sino por la gente. En cada presentación, su talento era evidente, pero más importantemente, ella permitía a sus fanáticos conocer su corazón”.

Su última publicación en redes sociales se dio hace tres semanas cuando anunció que tenía un próximo lanzamiento musical con el título Why Should I. Según medios locales, las autoridades no tienen intención de levantar cargos en contra de nadie en lo que ha sido un trágico accidente.