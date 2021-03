¿Cuál es el país más feliz del mundo?

Este no ha sido un año fácil, la pandemia que ha puesto de cabeza al mundo ha venido cargado de tristeza para millones de personas. Las pérdidas son irreparables y la situación no ha sido la más alentadora, pero eso no significa que la felicidad haya quedado de lado. Como todos los años, se ha realizado el popular conteo que determina al país más feliz del mundo. El Informe Mundial de la Felicidad del 2021 se ha dado a conocer, con el famoso listado en el que se analizan distintos aspectos para determinar cuál es el país en el que reina la felicidad. Eso sí, no ha habido sorpresas, Finlandia se ha coronado por cuarto año consecutivo como el país más feliz el mundo.

Para analizar esta situación se clasifican distintos estándares del bienestar, que este año más que nunca se han visto afectados por la pandemia. A diferencia de otros años, esta ocasión fue imposible entrevistar a los ciudadanos y se hizo una modificación en los criterios de medición, pero Finlandia se mantuvo en su posición. Con 5.5 millones de habitantes, el país nórdico ha cumplido con los criterios de la clasificación a pesar de los estragos que la crisis sanitaria ha traído. Hay que recordar que desde el 2019, el país tiene como primer ministro a Sanna Marin, una joven política que llegó a revolucionar el gobierno. Al ser electa cuando tenía solamente 33 años, Sanna decidió que nadie en su gabinete pasaría los 35 años, guiando al país con una visión fresca y renovada.

Nació en 1985 en Helsinki y es hija de un matrimonio homoparental, algo en lo que ha hecho énfasis para dejar clara su defensa de las minorías: “Soy de una familia homoparental y eso sin duda me ha condicionado para que la igualdad, la paridad y los derechos humanos sean muy importantes para mí”. Sanna está casada y es madre de una pequeña niña, siguiendo los pasos de Jacinda Ardern, quien desde Nueva Zelanda, también está marcando un cambio positivo para su país.

Después de Finlandia han estado Dinamarca, Suiza, Islandia y Los Países Bajos. Dentro del Top 10 continúan, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. Los primeros países de nuestro continente en aparecer son Canadá en la posición 14 y Estados Unidos en la 19, pues Europa -como suele hacer- protagoniza las primeras posiciones del conteo.

México, una caída significativa

De entre 149 países, nuestro país ha aparecido en la posición 36, superado en esta ocasión por Costa Rica, que lleva la batuta en Latinoamérica en el lugar 16, pero también por Guatemala y Uruguay, que son el 30 y 31, y Brasil con el 35. Aunque entre 2017 y 2019 nuestro país tenía una posición promedio en el lugar 24, el descenso ha sido tan marcado debido a la pandemia, que no ha afectado de la misma manera a Europa que a países como el nuestro.

Tal como ha sucedido en los últimos años, Afganistán se encuentra en la última posición de la lista.