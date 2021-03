El chico adoptado que descubrió que su padre biológico era un famoso comentarista

Recientemente, las nuevas aplicaciones como 23andMe han permitido que personas que buscan pistas sobre su origen logren saber un poco más de su historia familiar, sobre todo en casos de adopción o cuando no se sabe la identidad de alguno de los miembros de la ascendencia. Y en más de una ocasión, los resultados suelen ser bastante sorpresivos, como en el caso de un hombre británico que a los 40 años descubrió que su verdadero padre es el comentador de box Bob Sheridan, quien también se enteró de la existencia de este hijo con el estudio.

La aventura comenzó cuando el hombre se convirtió en padre y decidió que era momento de saber más de su pasado, por lo que fue rastreando a su familia extendida en Galway, Irlanda, con quienes pudo hacerse pruebas de ADN. Los resultados serían una sorpresa. Simon se enteró que su madre biológica falleció en 1985, solamente cinco años después de que el hombre nació en Londres y fue entregado a una caridad católica en donde sería adoptado por Mike y Sue Edwards. Rosemary, su madre biológica, no estaba casada y se dijo que había tenido un amorío mientras trabajaba en un elegante hotel.

Entre las noticias, en su certificado de nacimiento se enteraría que es hijo de un célebre comentador de Box, Bob Sheridan, conocido como El Coronel. El comentarista es conocido en el mundo del pugilismo, entrando al Boxing Hall of Fame en el 2004. Entre sus hazañas es haber narrado la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974.

El día que cambió la vida del Coronel

Si la sorpresa fue muy grande para Simon, para Bob, la llamada que cambiaría su vida llegaría en un momento que era determinante para él. El día del funeral de su esposa, Annie, regresó a casa con un grupo de gente, cuando recibió correo para informarle que tenía un hijo de más de 40 años en Gran Bretaña. Según ha dicho al DailyMail: “Pasé de estar en lo más bajo a lo más alto en solamente una hora”. A partir de ese momento, se daría el contacto que se ha mantenido a distancia por las restricciones de la pandemia: “Hemos hablado por teléfono todos los días. Es una inspiración en la vida para mí. Me quitaron a mi esposa y el mismo día me dieron a mi hijo perdido. No tenía idea de que este chico existiera. No tenía palabras cuando me lo dijeron, he pasado cada día al teléfono con el Coronel Jr. Me ha dado un nuevo impulso en la vida y espero una reunión con junior en Las Vegas más adelante este año”.

Los planes están hechos y el comentarista ha comprado ya un boleto de primera clase para que el 21 de junio su hijo viaje desde Londres hasta Las Vegas para el esperado encuentro.