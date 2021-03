Tras las críticas, renuncia la novia del exvocero de la Casa Blanca

Si hace unas semanas, la periodista Alexi McCammond ocupaba los titulares por su relación con el exvocero sustituto de la Casa Blanca, TJ Ducklo, quien tuvo que renunciar a su posición por haber amenazado a una reportera que pretendía destapar el noviazgo, la polémica llegó a la vida de la joven también desde su vida profesional. Ante el anuncio de su designación como la nueva editora de Teen Vogue, las críticas no se hicieron esperar, pues salieron a la luz algunos tuits que han sido calificados como racistas, que Alexi publicó en su época de estudiante. La situación llegó a un punto en el que los trabajadores de la publicación hicieron llegar una carta a Condé Nast, editorial propietaria del título, para mostrar su preocupación por esto.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El caso de Sarah Everard que ha escandalizado a Reino Unido

La carta viral que un chico con autismo escribió para pedir trabajo

En un inicio, la editorial respaldó su selección y apuntó a que todo seguiría según lo planeado. Ante esto, apenas hace ocho días Alexi envió a su nuevo equipo un correo en el que les pedía darle un voto de confianza. El mensaje fue publicado en sus redes sociales y se comprometía a presentar en los próximos días su plan de trabajo para dar visibilidad a las minorías. Pero, todo apunta a que esto no fue suficiente, pues esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, ha dado a conocer que no ocupará el puesto que debería tomar la próxima semana. “Hola, he decidido separarme de Condé Nast. Aquí un comunicado del por qué”, fue el mensaje que acompañó la extensa explicación de Alexi.

El trágico accidente en el que falleció Olivier Dassault, uno de los hombres más ricos de Francia

El comunicado

“Me convertí en periodista para ayudar a enaltecer historias y voces de nuestras comunidades más vulnerables. Como una joven mujer de color, es parte de la razón por la que estaba tan emocionada de liderear al equipo de Teen Vogue en este próximo capítulo. Mis antiguos tuits han empañado el trabajo que he hecho para destacar a la gente y los problemas que me importan -temas que Teen Vogue ha trabajado incansablemente de compartir con el mundo- así que Condé Nast y yo hemos decidido separarnos. No debí haber tuiteado lo que puse y he tomado total responsabilidad de eso. Veo mi trabajo y mi crecimiento en los años desde entonces, y he redoblado mi compromiso de crecer en los años por venir tanto como persona como profesional. Le deseo al talentoso equipo de Teen Vogue absolutamente lo mejor en adelante. Su trabajo nunca ha sido más importante y estaré apoyándolos. Hay tantas historias por contar, especialmente aquellas sobre las comunidades marginadas y los problemas que las afectan. Deseo tener la oportunidad de reintegrarme a las filas de los incansables periodistas que están trayendo atención a estos temas que son importantes todos los días”.

A pesar de que ayer su cuenta de Instagram volvía a aparecer pública después de que estuviera privada desde la polémica alrededor de su noviazgo, esta mañana el perfil ha desaparecido por completo de la web.