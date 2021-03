El trágico fallecimiento de una madre de trillizos, a seis meses de la muerte de su esposo

Con el despliegue de vacunas alrededor del mundo pareciera que hay luz al final del túnel en esta pandemia que ha venido a cambiar la vida de todos, pero todavía no es momento de bajar la guardia y así nos lo recuerdan las miles de historias de pérdida que se siguen presentando en todos los rincones. Y es que aunque comienzan a darse buenas noticias en cuanto a la lucha contra esta enfermedad, el Covid-19 sigue cobrando víctimas y truncando historias. Como ha sucedido en Brasil, donde Ana Paula Faria, una madre de trillizos de 37 años ha perdido la batalla contra la enfermedad, solamente seis meses después de que su marido y padre de sus hijos, muriera en un accidente automovilístico.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El trágico fallecimiento del policía que intentó salvar la vida de 4 niños

Uno de los sobrevivientes del avionazo del Chapecoense se salva de un nuevo accidente

La tragedia golpeó a su familia, pues solamente unos días después de perder a su hermana ante esta enfermedad, Ana fue intubada en el centro médico Santa Casa de Votuporanga de Sao Paulo. Antes había estado internada en la clínica local de su pueblo, pero no había ventiladores disponibles. Aunque en un principio parecía que padecía un caso leve de coronavirus después de haber dado negativo en una primera prueba, los síntomas se fueron agravando en cuestión de cuatro días y el pasado 16 de marzo perdió la vida. Ante esta situación, los pequeños de cinco años han quedado al cuidado de su abuelo, pues la madre de Ana también está hospitalizada por un contagio. Medios locales dan a conocer que los amigos de la familia apuntan a que la situación de la señora va mejorando de a poco.

Ana Paula era ya conocida en su pueblo natal de apenas 2,000 habitantes, Parisi, pues el nacimiento de sus trillizos fue una sorpresa, ya que ella creía que tendría gemelos. La historia apareció en el programa de una presentadora brasileña en Record TV lo que le cobró notoriedad. Según medios internacionales, ha dejado también a un hijo de 18 años.

La OMS rechaza exigir un pasaporte de vacunación

Su último mensaje

En un trágico giro del destino, la vida de la familia y de esos niños cambiaría por completo en menos de un año. La última publicación de Ana Paula en su perfil de Facebook fue precisamente recordando a su marido, Renato Santos, quien perdió la vida durante un accidente vial.

“Cinco meses sin ti, te extraño, me duele el pecho, las lágrimas fluyen y no hay nada que se pueda hacer. Nada, nada, nada llena este vacío que me dejaste y estoy aquí buscando la manera de seguir adelante. Me dejaste 3 razones para eso, gracias Dior por poner a Renato en mi vida aunque solo fuera por 7 años, valió la pena”, fue lo último que publicó en esta red sin imaginar el trágico vuelco que tomaría su vida.