La carta viral que un chico con autismo escribió para pedir trabajo

Ryan Lowry tiene 20 años, es de Virginia, Estados Unidos, y como muchos chicos de su edad, se encuentra en busca de su primera oportunidad laboral. Como se suele hacer en estos casos, abrió una cuenta de LinkedIn y comenzó con la búsqueda, especialmente en los departamentos de sistemas o de animación por computadora, áreas en las que se desempeña. Lo que ha marcado la diferencia entre Ryan y otros muchachos como él es que, Lowry tiene autismo. Es por eso que con enorme disposición, ha escrito una carta en la que ha explicado a sus posibles empleadores, sus retos y habilidades para que le den un voto de confianza.

En algunos países como Estados Unidos, además del tradicional CV, se acostumbra escribir lo que se conoce como ‘cover letters’ o cartas de presentación en las que se puede hondear un poco más en lo que en un simple currículum podría obviarse. Fue así que Ryan se hizo de esta herramienta para poder pedir a quienes vieran su perfil que le dieran una oportunidad.

Curiosamente, Ryan se alejó de los métodos actuales y quiso escribir de puño y letra más de su persona. “Querido Futuro Empleador: Mi nombre es Ryan Lowry, tengo 19 años, vivo en Leesburg, Virginia y tengo autismo. También tengo un sentido del humor único, tengo un don para las matemáticas, soy muy bueno para la tecnología y aprendo muy rápido”, comienza la carta que literalmente está escrita en una hoja de cuaderno rayada y que se encuentra publicada en el perfil de LinkedIn del chico.

“Estoy interesado en un trabajo de animación o de sistemas. Sé que alguien como tú tendrá que aventurarse conmigo, no aprendo como lo hace típicamente la gente. Voy a necesitar un mentor para enseñarme, pero aprendo rápidamente, una vez que se me explica, lo entiendo. Prometo que si me contratas y me enseñas, vas a estar contento de haberlo hecho. Voy a presentarme cada día, haré lo que me digas que haga y trabajaré muy duro. Por favor, déjame saber si te gustaría hablar esto conmigo. Gracias. Atentamente, Ryan Lowry”.

Seis millones de visualizaciones

Aunque el mensaje podría parecer sencillo, la carta de Ryan se ha vuelto viral con seis millones de visualizaciones y respuestas de las empresas más codiciadas por los jóvenes trabajadores, como Amazon y Microsoft. En un momento en el que no es sencillo encontrar un trabajador comprometido, la honestidad detrás de las palabras de Ryan han inspirado a muchos.

“Ha habido mucha gente que quiere hablar con él. Estoy muy orgullosa de él. Lo que toda mamá quiere es que su hijo crezca, tenga una vida y se sostenga a sí mismo, y sea independiente y solo él hecho de que se haya expuesto y lo esté manejando, y estemos escuchando de gente, es increíble”, dijo su madre a WJLA.

Su padre dijo a Today: “Aquí la meta que la independencia de Ryan. Puede vivir en nuestro sótano por el resto de su vida. Nos encantaría. Pero Tracy yo nos vamos a morir algún día y él necesita ser capaz de vivir independientemente. Somos cautelosamente optimistas”.