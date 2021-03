¿Eres fan de las Spice Girls? El apartamento en donde grabaron ‘Wannabe’ está a la venta

En 1996, las Spice Girls se hicieron presentes por primera vez en la escena de la música pop con una potente canción que más tarde se convertiría en el himno de toda una generación. Se trata de Wannabe, sin duda la canción más representativa de esta banda que ha logrado mantenerse vigente 25 años después de que se dieron a conocer en todo el mundo. El éxito de ese tema sin duda vino acompañado de un divertido videoclip, en el que las cinco integrantes del grupo irrumpían en un elegante edificio en donde entraban a algunos de los salones y apartamentos de este lugar, llamando la atención de los residentes por sus looks llenos de color y su actitud desenfrenada. Todo esto viene a colación, pues el apartamento en el que se grabaron algunas de las escenas de este icónico video está a la venta, por lo que si eres fan de Geri, Mel C, Victoria, Mel B y Emma y sueñas con vivir en este emblemático lugar esta podría ser tu oportunidad.

La propiedad forma parte del complejo conocido como St. Pancras Chambers, un icónico edificio de estilo gótico que se encuentra en Londres, diseñado en 1873 por George Gilbert Scott, un reconocido arquitecto que entre otras de sus obras destacan la estación de tren que lleva el mismo nombre de este edificio o el Albert Memorial. El apartamento actualmente se encuentra a la venta a través de la inmobiliaria Nest Seekers International. No es la primera vez que este lugar se ofrece a la venta y de hecho, ha llamado la atención de algunas celebridades como Ed Sheeran, quien finalmente optó por no comprarla, pues no era precisamente lo que él estaba buscando.

El precio por esta propiedad de tres pisos y 557 metros cuadrados es de 11 millones 500 mil libras (poco más de 330 millones de pesos mexicanos). Cuenta con altos techos, tres dormitorios, un vestidor, estudio, cocina, cuarto de lavado, habitaciones adicionales para el personal, una hermosa sala de estar divida por el comedor y una estancia de entretenimiento que incluye un bar. Tiene seguridad 24 horas, dos cajones de estacionamiento y una inmejorable vista al skyline de Londres.

¿Qué otros servicios se incluyen?

El hermoso apartamento, que según detalla la inmobiliaria en su página web fue el escenario para el video de las Spice Girls, se ofrece con todos los muebles que el propietario mandó a hacer a medida para aquella ocasión, aunque el contrato de venta no incluye ninguna cláusula en la que se indique que el lugar no pueda ser modificado al gusto del nuevo propietario, por lo que se tiene completa libertad para que el posible comprador pueda traer sus propias posesiones.

Por si todavía no te convences -y te sobran poco más de 300 millones de pesos-, el apartamento incluye algunas amenidades más. Y es que al formar parte del complejo del St. Pancras Chambers el nuevo propietario podrá disfrutar del acceso a un exclusivo club privado que está equipado por gimnasio y spa, además de que tiene acceso a una de las estaciones de tren más bonitas de Londres, misma que conecta con la ciudad francesa de París. Además, en caso de recibir visitas y que las habitaciones del lujoso apartamento no sean suficientes, los invitados podrán hospedarse el St. Pancras Renaissance London Hotel, el cual forma parte del mismo complejo habitacional.

