La OMS rechaza exigir un pasaporte de vacunación

A punto de cumplir un año de que los confinamientos estrictos comenzaron, por primera vez en casi todo el mundo, tras la pandemia por Coronavirus; la población cada vez más se adapta a una nueva normalidad, en la que, el cubrebocas, el gel antibacterial, sanitizantes entre otros objetos se han convertido en parte del día a día. Con esta nueva forma de vivir, mucho se ha hablado de implementar un nuevo posible pasaporte de vacunación frente al Covid-19 para viajar, aunque un gran número de países tanto del Occidente como de Europa estudian esta posibilidad, Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha pronunciado para explicar que rechaza que en el mundo se pretenda pedirlo, debido a que esto crearía “más desigualdades”, ya que no todos los países tienen el mismo acceso a las vacunas.

Durante una reciente rueda de prensa, el mandatario de salud, explicó que actualmente a nivel internacional no se cuenta con vacunas contra el SARS-CoV-2 para todo el mundo, por lo que permitir el acceso a viajar a sólo los ciudadanos vacunados, podría generar mucha desigualdad. “Si se toman decisiones sobre lo que pueden hacer las personas que están vacunadas y sobre las que no lo están se puede empeorar la desigualdad social que ya existe, dado que el acceso a las vacunas es desigual y no todo el mundo tiene acceso a ellas”, explicaba el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS.

En el mismo sentido, Kate O'Brien, directora del Programa de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, señaló que el certificado de vacunación puede tener beneficios a nivel clínico, hablando del vínculo de las personas con las vacunas, pero no obstante, puede suponer importantes problemas si se usa para prohibir o permitir viajar a los ciudadanos. "Pueden suponer beneficios a la hora de los programas de vacunación pero problemas si se usan para los viajes", explicaba la funcionaria de la OMS.

Durante la misma rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, insistió y recordó que se va poder controlar la pandemia si las herramientas se usan de forma equitativa. “Hemos llegado lejos, hemos sufrido mucho y hemos perdido por el camino a demasiadas personas. Por ello, no debemos desaprovechar los progresos que hemos alcanzado. Ya contamos con las herramientas para controlar la pandemia, pero sólo podremos hacerlo si las utilizamos de forma adecuada y equitativa”, enfatizó el mandatario de salud.

Certificado de vacunación digital chino

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha mostrado una postura de rechazo al certificado de vacunación frente al Covid-19, países como China han lanzado un certificado de vacunación digital que según el país occidental, será aplicado para sus ciudadanos que realicen viajes transfronterizos. Entre algunos detalles que reveló el Ministerio de Exteriores chino a través de un comunicado, el dicho certificado, incluiría detalles informativos sobre la vacunación de las personas, además de los resultados de los test del SARS-CoV-2.