MacKenzie, la exesposa de Jeff Bezos, se ha casado con un profesor de la escuela de sus hijos

A finales del 2018, Jeff Bezos y MacKenzie Scott protagonizaron un polémico y millonario divorcio que dio la vuelta al mundo, y es que, tras 25 años de matrimonio, el fundador de Amazon, había decidido comenzar una nueva relación con la presentadora y piloto de helicópteros, Lauren Sánchez. Hoy, a casi dos años del proceso legal, en el que, MacKenzie se quedó con el 4% del gigante del comercio electrónico (valorado en aquel momento en un poco más de 47 mil millones de dólares), la filántropa ha encontrado nuevamente el amor y se ha vuelto a casar con un profesor de ciencias. La millonaria que ha sido considerada recientemente en los rankings de Chronicle of Philanthropy, como la mujer que más ha donado dinero en los Estados Unidos en el 2020, habría contraído matrimonio con Dan Jewett, un maestro que impartía clases de química en la escuela privada, Lakeside School, en Seattle, instituto al que acuden sus hijos en común con el CEO de Amazon.

Las palabras de Dan Jewett

La noticia no ha dejado claro cuándo sucedió su matrimonio, ni cuánto tiempo llevaban juntos, sin embargo, ha dejado entrever que la pareja estaba más que consolidada. Dan Jewett, el nuevo esposo de la tercera mujer más rica del mundo, ha sido el encargado de compartir la buena nueva a través de la página web de la organización The Giving Pledge, una fundación sin fines de lucro creada por Bill Gates, su esposa Melinda Gates y Warren Buffett, CEO del conglomerado empresarial Berkshire Hathaway, que animan a millonarios a donar parte de sus fortunas a causas benéficas. "He sido profesor la gran parte de mi vida, así como un agradecido estudiante de la generosidad de los que me rodean", comenzó explicando Dan, para agregar: "Ahora, en una feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, por lo que me uno a ella en el compromiso de dar una enorme cantidad de riqueza a otros”.

"Me uno a la persona más amable y detallista que conozco para hacer esta promesa, agradecido por el excepcional privilegio que será ayudar para donar de una manera en la que se pueda hacer mucho bien”, explicaba el profesor, quien agregó que espera que en su nueva posición pueda hacer un verdadero cambio en la vida de las personas que lo necesitan. Feliz MacKezie confirmó la noticia actualizando su perfil en su página de Amazon, donde escribió: “Vive en Seattle con sus cuatro hijos y su esposo, Dan”. Según Bloomberg, MacKenzie ocupa el lugar número 22 en la lista global de multimillonarios con una fortuna estimada en casi 50 mil millones de dólares.

Dan terminó su mensaje: "Como otros que escribieron estas cartas lo han indicado de una forma u otra, estoy seguro de que este compromiso me beneficiará tanto como a cualquier otra persona a quien se sirva. Espero el crecimiento y el aprendizaje que tengo por delante como parte de este compromiso con MacKenzie". Ante el anuncio del nuevo matrimonio de MacKenzie, Jeff Bezos se ha pronunciado a través de un comunicado de Amazon expresando: "Dan es un gran tipo, y estoy feliz y emocionado por los dos".

En mayo del 2020, MacKenzie compartió una carta a través en la web, de la organización sin fines de lucro, en la que indicó: "Nada tiene un efecto más positivo que el deseo de estar en servicio. Hay muchos recursos que cada uno de nosotros puede sacar de nuestras cajas fuertes para compartir con otros: tiempo, atención, conocimiento, paciencia, creatividad, talento, esfuerzo, humor, compasión. Y, por supuesto, cada vez que damos algo, surge algo mejor”. Un mensaje, que lo cerró con hechos, puesto que, la millonaria tan solo en el mes de diciembre del 2020, finalizó el último mes del 2020, donando $4,158,500,000 dólares en regalos a 384 organizaciones.