Deepfake, la inteligencia artificial que está moviendo olas

En las últimas semanas, la tecnología deepfake, se ha convertido en una de las más polémicas de la actualidad, gracias a su avanzada técnica de animación que, con inteligencia artificial, permite dar vida a imágenes y videos muy realistas de personas que ya no están. Sí leíste bien, con este avanzado proyecto, todos pueden ‘devolver a la vida’ incluso a personas que ya no están, es decir, la nueva tecnología da la oportunidad de ver cómo lucirían actualmente familiares o amigos que han fallecido. Y no solo eso, sino que, la avanzada técnica de animación que hace uso del deep learning (o aprendizaje automático) puede lograr resultados sorprendentes, puesto que, una de sus aplicaciones puede alterar un vídeo para conseguir que el o la protagonista pronuncie cualquier discurso.

La avanzada tecnólogia ha permitido que aplicaciones como Zao, permitan a los usuarios fingir escenas de Hollywood, aunque estos videos podrían resultar en clips o memes muy divertidos, la nueva técnica de animación también ha dado pie para que los cibernautas la usen con fines poco lícitos. Y es que, hasta el momento, han comenzado a surgir escenas de figuras publicas pronunciando discursos ofensivos o poco agradables. Entre uno de los primeros casos que más polémica han causado, se encuentra el video difundido de Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; un clip en el que supuestamente aparece la mandataria en estado de ebriedad, y aunque este video ha sido desmentido, fue compartido de manera viral en las redes sociales.

Otro caso muy sonado, fue un video en el que aparecía Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, en el que, supuestamente el programador y dueño de la red social más famosa del mundo, compartia un discurso sobre cómo controlar a las personas a través de sus datos. Un suceso que llevó a la red social, Facebook, a iniciar una lucha contra los contenidos deepfake. Actualmente, plataformas como Youtube, Instagram o Reddit, han optado por bloquear todo contenido que sea detectado con esta nueva tecnología.

Aunque la avanzada tecnología ha dado amargos momentos, no todos sus usos han sido negativos, y es que, MyHeritage, un sitio web, mostró la cara positiva de esta avanzada animación, al hacer que familiares y amigos fallecidos ‘volvieran aparecer’ en fotografías y videos. Por ahora, MyHeritage ha comenzado mostrando ejemplos de personajes históricos británicos, como la Reina Victoria, el escritor Mark Twain entre otros destacados.

Lo que sabemos de los videos más reales que la realidad

Por ahora, se conoce que la avanzada tecnología fue desarrollada por investigadores de la empresa D-ID, con sede en Israel, que se especializa en la recreación de videos. Su uso es tan sencillo como solo subir una imagen, aunque para disponer de un video, es necesario adquirir una cuenta de pago en MyHeritage. En este momento, la firma ofrece como resultado una animación de video breve, pero de alta calidad, que en cuestión de segundos puede obtener la cara individual de una persona, que incluso puede sonreír, parpadear y moverse. La nueva tecnología a causado gran impacto en las redes sociales, y según sus creadores ha sido utilizado más de 30 millones de veces.