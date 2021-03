La OMS ve ‘irrealista y prematuro’ predecir el fin del Covid-19 para este año

A casi un año de que los confinamientos estrictos comenzaron en casi todo el mundo a causa de la pandemia por Coronavirus, la población cada vez más se pregunta cuándo es que, la vida regresará a la normalidad. Puesto que, con las primeras vacunas aprobadas, casi todos los países han visto una luz de esperanza en las primeras campañas de vacunación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que ve ‘irrealista y prematuro’ acabar con el Covid-19 este año, así lo hizo saber Mike Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, quien además, aseguró que lo cierto es que, si se prevé una importante reducción en las cifras por fallecimientos y hospitalizaciones.

'Es irrealista y prematuro'

Durante una rueda de prensa el pasado viernes en Ginebra, Suiza, el mandatario de Salud dijo: “Es irrealista y prematuro pensar que podemos terminar con este virus a finales de año”, contundente, comenzó explicando, para agregar: “Pero creo que podemos reducir las hospitalizaciones y las muertes este año, para terminar con el miedo y la tragedia de esta pandemia”, comentó el director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Por su cuenta, Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS, señaló que podemos reducir las hospitalizaciones, las muertes y las enfermedades graves, pero solo si la gente de todo el mundo se vacuna. “Nuestro objetivo debe ser realmente proteger la vida de las personas y hacerlo lo más rápido posible compartiendo las vacunas que tenemos hoy”, añadió la científica.

Dicho esto, Mike Ryan, celebró durante la rueda de prensa que los datos de las vacunas no solo evitan la enfermedad, sino que también han ayudado previniendo la transmisión del Covid-19. “Es muy alentador, aunque necesitamos más datos”, comentaba el Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Además, el experto de la salud aprovechó la rueda de prensa para explicar que la Organización Mundial de la Salud se encuentra enfocada en reducir la transmisión del virus, para evitar así, el surgimiento de nuevas variantes, nuevas hospitalizaciones o más fallecimientos.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Kate O‘Brien, directora de Inmunización de la OMS, tomó la palabra ​para ​hacer hincapié en lo importante que es que no permitamos que aumente la transmisión del Covid-19. “No permitamos que aumente la transmisión, eso aumenta las posibilidades de que haya cambios en el Coronavirus que pongan en peligro la eficacia de las vacunas”, comentó la experta.

Una experta más, en hablar, fue Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, quien en más de una ocasión, ha dicho que el virus del SARS-CoV-2 puede resurgir, por lo que, aprovechó el momento para insistir en lo importante que es que el mundo siga las medidas sanitarias. “El virus se recupera si lo dejamos. No podemos permitirlo. Lo que podemos hacer es limitar nuestros contactos con otros que no sean de tu hogar. Hay que priorizar la reapertura de escuelas. Eso significa no juntarnos con otras familias y evitar aglomeraciones”, finalizó la epidemiología.