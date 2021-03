El trágico fallecimiento del actor de Degrassi: The Next Generation Jahmil French, de Soundtrack de Netflix, falleció a los 29 años

Los fanáticos de la serie Degrassi: The Next Generation han recibido la trágica noticia del fallecimiento de Jahmil French, quien interpretaba a Dave Turner. El actor de 29 años participó además en la serie Soundtrack de Netflix en el 2019 y aunque no se han dado más detalles de lo sucedido, fue el guionista y productor de este programa el que confirmó las trágicas noticias. Los tributos de despedida no se han hecho esperar, no solamente de fanáticos, sino también de sus excompañeros de trabajo. La serie Degrassi ha sido una de las más populares en Canadá con más de 600 capítulos, en la que incluso llevó a aparecer el cantante Drake, a partir de ella se realizaron cinco entregas diferentes que forman parte del mismo universo, una de ellas, en la que apareció Jahmil.

Joshua Safran escribió en su cuenta de Twitter: “Puedo confirmar que mi buen amigo, compañero y total inspiración, Jahmil French, falleció ayer. Solo publico esto porque veo que la noticia se está difundiendo. Tendré más que decir de él más tarde. Ahora, solo estamos procesando estas devastadoras noticias”.

Los mensajes de despedida

Christina Millan, quien trabajó con el en Soundtrack escribió en la última publicación del actor en su cuenta de Instagram: “Vas a ser extrañado. Descansa en paz rey”. Su coprotagonista en Degrassi, Melinda Shankar escribió en su cuenta de Twitter haciendo referencia al apodo que los seguidores de la serie pusieron a su relación: “Bhandurner siempre en mi corazón. Tan agradecida por las memorias y profundas pláticas contigo, hermoso ángel. Bendecida de haber sido parte de una gran familia disfuncional juntos. Gracias por compartir tu don con el mundo. Solo espero que sepas qué tan amado eras”. Además, agregó en su cuenta de Instagram: “Gracias por ser uno de los más talentosos, compasivos, amables y divertidos amigos que haya tenido. Eras tan amado. Voy a compartir algunas de mis fotos favoritas durante los años para remarcar su deslumbrante luz”.

También de la famosa serie canadiense, Chloe Rose escribió: “Todavía en shock. Jahmil será extrañado. Fue una parte integral de la familia Degrassi y definitivamente, una parte enorme de mis días en Degrassi. Siempre quería hacer a la gente reír y sonreír, una verdadera alegría para estar cerca”. Cristine Prosperi, de la misma serie, publicó en Twitter: “Me duele el corazón…En verdad único en su tipo. Descansa en paz”. Parte del elenco, Annie Clark compartió en la misma red: “Con el corazón roto por la pérdida de nuestro amigo Jahmil French. Este video es como siempre voy a pensar en él. Tan lleno de energía y diversión. Siempre estaba bailando. Un verdadero talento y un gran amigo. Siempre te vamos a extrañar tanto Jahmil”.

Jessica Tyler, escribió: “Yo, junto a mis compañeros de reparto, tuvimos el placer de trabajar con Jahmil por varios años. Y aunque era trabajo, nunca se sintió de esa manera. Crecimos juntos, todos nosotros. Hay tantas memorias que recordar. Aunque no todos nos mantuvimos en contacto desde que Degrassi terminó -y no por otra razón sino el simple hecho de que el tiempo y la vida siguen- al final del día, éramos una familia. Siempre lo hemos sido, siempre lo seremos. Estamos unidos, para siempre, por las experiencias únicas que llamamos, Degrassi. Un lugar al que muchos de nosotros llamamos hogar hasta el día de hoy. Eres tan amado Jahmil. Mi corazón va contigo y tu familia. Descansa en paz. Tu amabilidad y destellante luz no será olvidadas. Mucho amor para ti, mi amigo”.