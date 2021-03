La renuncia de la gerente general de Nike tras la difusión del negocio de su hijo

El que un chico de 19 años quiera emprender con su propio negocio es usualmente motivo de reconocimiento. Pero el artículo basado en la historia de un joven que se dedica a revender tenis ha acaparado los titulares por razones diferentes esta semana. Ann Hebert, cabeza de Nike en Norteamérica en su puesto de vicepresidenta y gerente general, ha renunciado a la empresa para la que laboró por 25 años después de que se reportara que su hijo se dedica a comprar pares de tenis de edición limitada con el fin de revenderlos en su empresa de calzado deportivo. El chico, desde el 2017, se dedica a revender, primero playeras y ahora tenis a precios muy competitivos.

La semana pasada, Businessweek de Bloomberg hizo toda una investigación sobre la importancia de los tenis en la industria, entre la que se dedicó un espacio al negocio del hijo de Hebert, en el que reportó que el chico habría usado la tarjeta de crédito de su madre para hacer la compra de un pedido de tenis para su reventa. El detalle parecía mínimo, de hecho, no es sino hasta el final del artículo cuando se menciona su relación con Hebert y la petición del chico de no mencionar a su madre. La publicación de Bloomberg, como parte del reportaje, consultó a la marca que se dijo con conocimiento de la pequeña empresa desde 2018, cuando Ann había informado del negocio de su hijo y que no se habían violado las políticas internas de la compañía. Pero esta semana, se dio a conocer que Hebert había abandonado su posición y que pronto se anunciará a su reemplazo.

Pero, ¿cómo funciona el negocio del chico? Según el mismo reporte, a través de programas de computación lograba localizar los tenis de diseños más buscados, para comprarlos en volumen y después revenderlos a un mayor precio -eso sí, subiendo solo entre el 20 y 10% para venderlos lo antes posible-. A pesar de la posición de su mamá, el chico dijo a la publicación que nunca había recibido información privilegiada de parte de su parte, lo que iba en línea con la declaración de la empresa. Como ha sucedido en muchos casos por la pandemia, el negocio del muchacho alcanzó un gran éxito gracias a las redes sociales y según el reporte, en un mes del año pasado logró reportar ventas de 600,000 dólares (más de un millón doscientos cuarenta mil pesos mexicanos). Con 30,000 seguidores en Instagram, suele compartir imágenes de sus pedidos y del almacén que tiene en Oregón para su negocio. El joven, de hecho, citó al creador de Nike como una de sus inspiraciones para este proyecto.

El comunicado de la renuncia

A pesar de que en ningún momento se ha vinculado la renuncia de Hebert con el reporte del negocio de su hijo, ésta se ha dado solamente cuatro días después de la publicación. En un breve comunicado, la empresa ha anunciado este lunes: “Nike Inc anunció que Ann Hebert, vicepresidenta y gerente general de Norteamérica ha dejado la compañía de forma efectiva hoy 1 de marzo. Hebert deja Nike después de más de 25 años con la marca. Nike planea anunciar una nueva cabeza de la región norteamericana en breve”.