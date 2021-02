Las mujeres embarazadas podrían transmitir anticuerpos contra el Covid-19 a sus bebés

Con el paso de los meses y las semanas, investigadores y expertos han logrado no solo conocer nuevas hipótesis sobre el posible origen del Coronavirus, sino que, además, el mundo de la ciencia ha desafiado al SARS-CoV-2 creando un gran número de innovadores productos que ayudan a sobrellevarlo. Sin embargo, los múltiples estudios alrededor del Covid-19, no paran, así lo demostraron los resultados de una nueva investigación realizada por expertos del Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian, publicados en la revista científica American Journal of Obstetrics and Gynecology, en los que se ha informado que las mujeres embarazadas que han pasado por el coronavirus suelen transmitir anticuerpos contra la enfermedad a los bebés mientras están en el útero.

Estudio aplicado a 88 mujeres embarazadas

Los resultados de este estudio se han sumado a las crecientes evidencias científicas que apuntan a que las futuras madres generan anticuerpos protectores tras infectarse del Covid-19, y que suelen transmitir parte de esa inmunidad natural a los bebés. Y no solo eso, sino que hay hallazgos que apuntan a que la vacunación en embarazadas podría generar también, ciertos beneficios a sus hijos recién nacidos, así lo explicó Yawei Jenny Yang, investigador líder en el estudio del artículo publicado:

“Dado que ahora podemos afirmar que los anticuerpos que fabrican las mujeres embarazadas contra la Covid-19 han demostrado transmitirse a sus bebés, sospechamos que es muy probable que también puedan transmitirse los anticuerpos que el cuerpo fabrica después de ser vacunado”, compartió el experto. Entre los detalles también revelados, se ha logrado conocer que, el equipo de investigadores analizó las muestras de sangre de al menos 88 mujeres que dieron a luz en el NewYork-Presbyterian, y en el Weill Cornell Medical Center entre el pasado marzo y mayo del 2020, época en la que la famosa ciudad que nunca duerme, era epicentro mundial de la pandemia.

Según se explica en los resultados del estudio, todas las mujeres presentaron anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2, lo que indica que habían pasado por la enfermedad en algún momento, sin embargo, lo sorprendente es que, más del 58% de las mujeres no presentó síntomas. Un dato que ha sido sumamente revelador es que, los investigadores observaron que las mujeres sintomáticas presentaron una concentración de anticuerpos mucho más significativa que las mujeres asintomáticas, y no solo eso, sino que, descubrieron que las mujeres embarazadas tienen el mismo patrón general de respuesta de los anticuerpos que cualquier otro paciente, un dato que no se sabía con certeza debido a que el sistema inmunitario de la mujer cambia a lo largo de un embarazo. En datos específicos, los resultados del estudio narran que en el 78% de los bebés nacidos de este grupo de mujeres, se les detectó anticuerpos en la sangre del cordón umbilical.

Los bebés de las 88 mujeres que dieron a luz entre marzo y mayo del año pasado, dieron negativo al virus en el momento de su nacimiento, un parámetro que ha indicado a los investigadores que los anticuerpos de las mamás atravesaron la placenta hasta la torrente sanguíneo del bebé. Además, un dato de lo más curioso, fue que, los bebés nacidos de mujeres sintomáticas también presentaron altos niveles de anticuerpos.