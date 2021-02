La vacunación contra el ébola ante el brote en Guinea

Hace poco más de una semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un nuevo brote de ébola en África, después de que el Gobierno de Guinea informó el positivo de un grupo de seis personas, de las cuales, hasta el momento se conoce que al menos tres han perdido la vida.Según los primeros reportes, tanto las víctimas mortales como los pacientes infectados por el virus sufrieron vómitos, diarrea y sangrados, esto luego de asistir el pasado 28 de enero al funeral de una enfermera. Tras una reunión de emergencia, el Ministerio de Salud reportó que se han identificado y aislado todos los casos posibles de este funeral, además de que se han rastreado a las personas que estuvieron en contacto con los infectados.

En respuesta a este nuevo brote, el gobierno de Guinea adquirió vacunas a través de la OMS, las cuales debido a las condiciones climatológicas, llegaron el día de ayer, así lo informó la Organización Mundial de la Salud, que escribió a través de un Tweet: "La carga fue trasladada desde Senegal en un avión gubernamental después de que el mal tiempo provocara una parada en Dakar. Una vacunación oportuna será crucial para hacer frente al brote de ébola”, publico la OMS, confirmando de esta manera la llegada de las dosis al aeropuerto de la capital, Conakry.

Proceso de vacunación

Con un lote de más de 11,000 dosis, Guinea iniciará hoy una campaña de vacunación, así lo informó Sakoba Keith, director general de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), quien además, explicó que los equipos de vacunación se han comenzado a desplegar por N’Zerekore, una localidad al sur de Guinea. Los principales habitantes en recibir la vacuna del ébola serán los pacientes hospitalizados y los contactos, una grupo que asciende 3 a 371 personas.

Según informó el medio guineano, Media Guinée, el director de la ANSS, explicó e invitó a la población de N’Zerekore a vacunarse diciendo: “Como ya están habituados a llevar a cabo esta vacunación, no hay duda de que arrancará en las próximas horas. Esta vacuna no es nueva para ellos. Necesitamos que N’Zerekore se movilice y se vacune”, comenzó diciendo, para agregar: “Durante la primera epidemia hubo mucha gente que se vacunó en N'Zerekore, especialmente en la subprefectura de Koropara, donde hubo una movilización muy fuerte. Como Gouecké -epicentro del brote- no está lejos de Koropara, creemos que podrán movilizarse”, finalizó.

El nuevo brote confirmado, se ha dado en la misma zona donde comenzó la epidemia que marcó a Guinea el pasado diciembre del 2013, donde al menos 11,300 habitantes perdieron la vida, y al menos un poco más de 28,500 personas se contagiaron. El virus del ébola, se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados ya sea de personas o animales, lo crítico es que, esta infección puede alcanzar una tasa de mortalidad de hasta el 90%.

Ante el nuevo brote registrado en Guinea, una zona fronteriza, la Organización Mundial de la Salud explicó que se encuentra trabajando en colaboración con Sierra Leona, Liberia,Costa de Marfil, Mali entre otros lugares, con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar la expansión del virus.