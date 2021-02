Boeing pide suspender todos los vuelos de los 777 tras el incidente en Denver

Las imágenes eran impresionantes, en pleno vuelo, uno de los motores derechos del avión Boeing del vuelo 328 de United Airlines explotaba en el aire, dejando caer pedazos de la aeronave en Denver. La pericia de piloto logró que se pudiera aterrizar de emergencia y que la situación quedara en un susto, pero la empresa de aeronáutica decidió tomar medidas sobre la situación, pidiendo la revisión de todos los aviones del modelo 777 que usen los motores Pratt & Whitney PW4000 -el involucrado en el incidente-. Sobre esta decisión, el administrador de la FAA (Federal Aviation Administration), Steve Dickson, ha sido claro, algunas naves podrían ser retiradas de servicio.

“Mientras continúe la investigación de la NTSB (National Transportation Safety Board), recomendamos suspender las operaciones de los 69 en servicio y 59 almacenados aviones 777 con motores Pratt & Whitney 4000-112”, se lee en el comunicado de la compañía. Las aerolíneas no se han quedado atrás y tanto United, como Japan Airlines y All Nippon Airways, han retirado de servicio los 56 aviones que corresponden a este modelo para que puedan ser sometidos a una evaluación. El resto de los aviones de este tipo en activo pertenecen a aerolíneas de Corea del Sur y esos sí siguen en servicio. Las medidas han ido más allá, y países como el Reino Unido han anunciado que de momento, no permitirán que este modelo de aeronaves sobrevuelen su espacio aéreo.

Pratt & Whitney es una de las tres más grandes empresas constructoras de motores para avión -junto a General Electric y Rolls-Royce-. Desgraciadamente, éste no ha sido el contratiempo que la compañía ha enfrentado en los últimos días, pues el fin de semana, en los Países Bajos, sucedió una situación similar pero en un avión Boeing 747, dejando lesionadas a dos personas en tierra. En este caso, se trataba de un avión de carga y tal como sucedió en Denver, el problema con el motor se dio al poco tiempo del despegue. Aunque su destino final era Nueva York, ante la emergencia tuvo que aterrizar en Bélgica, pero si se pensaba que por el aterrizaje nadie había resultado lesionado, la realidad es que en tierra, dos personas que fueron impactadas con partes de la aeronave resultaron con heridas.

Años difíciles para Boeing

Desgraciadamente, estos no han sido años fáciles para la empresa fabricante de aviones. La compañía ha tenido problemas, principalmente con el modelo 737. Desde marzo del 2019 se habían suspendido los vuelos del 737 tras el fallecimiento de 346 personas en dos accidentes aéreos en un período de seis meses en este modelo de aeronave, pero 20 meses después, la aerolínea brasileña Gol lo volvió a poner en operación.

A pesar de que la construcción de los aviones no se vio involucrada en estos incidentes, solamente en el 2020 hubo 3 accidentes diferentes que involucraron a este modelo, el último, el 7 de agosto resultando en el fallecimiento de ambos pilotos y los 18 pasajeros, al caer en una barranca tras su aterrizaje en el aeropuerto de Calcuta, algo similar a lo que pasó en febrero en Estambul, en un incidente que resultó en 3 muertes y 179 pasajeros lesionados.