Los emotivos mensajes que Ronaldinho ha recibido tras la pérdida de su mamá

Con gran tristeza el mundo del deporte se ha unido para enviar sus más sinceras condolencias a Ronaldinho, quien este fin de semana, perdió a su madre por complicaciones causadas por el Coronavirus. Doña Miguelina Elói Assis dos Santos, de 71 años, fue un apoyo incondicional y fundamental para el futbolista en toda su carrera deportiva, por lo que, su lamentable fallecimiento dejará un gran vació en la familia. Doña Miguelina fue hospitalizada el pasado 21 de diciembre en el hospital Mae de Deus de Porto Alegre, en Brasil, lugar en el que permaneció durante este tiempo, en una complicada batalla contra el Covid-19.

El deportista que debutó como futbolista profesional en el club Grêmio de Porto Alegre, informó hace poco más de dos meses a sus seguidores sobre el duro momento que se encontraba atravesando, tras la hospitalización de su madre. “Queridos amigos, mi madre está con Covid-19 y estamos en la lucha para que se recupere. Está en el centro de cuidados intensivos, recibiendo todos los tratamientos. Agradezco desde ahora las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza madre”, escribió a través de un tweet, agregando que él también había dado positivo al virus, pero siendo asintomático.

Tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento de la señora Miguelina, las muestras de cariño y ánimo para el exjugador del Barcelona, no se han hecho esperar. Entre uno de los sentidos mensajes que el futbolista ha recibido, ha destacado el rápido mensaje que recibió por parte de su colega y amigo, el argentino, Lionel Messi, quien escribió a través de Twitter: “Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para ti y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse”.

En medio de las cientos de palabras de aliento de fanáticos, jugadores y celebs, otro mensaje de despedida que ha tomado gran relevancia en las redes sociales, ha sido el enviado por el delantero del PSG, Neymar Jr., quien junto a una entrañable postal de Ronaldinho junto a su mamá, escribió: “Mucha fuerza Roni. Mis condolencias”.

En medio del duelo, los sensibles mensajes de apoyo para el elegido dos veces cómo ‘el mejor jugador del mundo’, según así lo destacó la FIFA en 2004 y 2005, el deportista recibió entrañables palabras también por parte del club deportivo, Clube Atlético Mineiro, que publicó a través de las redes sociales: “La familia Atleticana está de luto y comparte el momento de dolor con su ídolo. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y consuele el corazón de nuestro as eterno”. Hasta el momento, Ronaldinho no se ha manifestado al respecto, sin embargo, sus perfiles en las redes sociales han cambiado sus fotos de perfil para mostrar un solido fondo color negro.

Recordemos que Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de Coronavirus. Hasta el momento, el país sudaméricano es el tercer país en la lista de los territorios con un mayor número de casos de contagio, al registrar 10,168,174 infectados, mientras que, en la lista por víctimas mortales, el país latinoamericano, se ha convertido en el segundo territorio con mayor número de fallecidos al contabilizar 246,504 muertes.