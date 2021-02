Ante las heladas en Texas, 1700 tortugas tienen que ser rescatadas de las heladas aguas del mar

Las atípicas heladas que han sorprendido a los habitantes de Texas en los últimos días, no solo han afectado la vida diaria de quienes residen en ese estado, también lo han hecho con los animales de la región que no están acostumbrados a este clima. Afortunadamente, nunca faltan los voluntarios de buen corazón que están dispuestos a ayudar a quienes no pueden valerse por sí solos, sobre todo en casos como este, en el que el cambio en el clima ha puesto en peligro sus vidas. Éste fue el caso de más de mil 700 tortugas que viven en la zona, las cuales se encontraban en una situación vulnerable, pues al igual que otros reptiles, no pueden regular por sí solas su temperatura corporal, por lo que al nadar en aguas heladas corrían el riesgo de quedar inmovilizadas o incluso entrar en estado de coma.

Por fortuna las tortugas no estaban solas y fueron ayudadas por decenas de voluntarios que pusieron manos a la obra y rescataron a las pequeñas de las frías aguas y les dieron calor. Una de ellas fue la madre de Lara Hand, una joven que no dudó en registrar el testimonio de su mamá, quien es voluntaria en esta zona y que en los últimos días ha trabajado arduamente para poner a salvo a las tortugas. “Mi mamá está jubilada y pasa sus inviernos como voluntaria en un centro de rescate de tortugas marinas en el sur de Texas. La ola de frío está deslumbrando a las tortugas locales y está provocando muchos rescates. Hoy me envió esta foto de la parte trasera de su camioneta”, escribió en Twitter, junto a unas fotos de la camioneta de su mamá llena de caparazones a la espera de ser llevadas a su hogar temporal, en lo que el clima mejora.

La publicación de Lara se hizo viral de inmediato, lo que generó el interés de otras personas, quienes no dudaron en mostrar su apoyo, de forma presencial y económica, a través de la plataforma Sea Turtle, Inc., una institución dedicada a la protección de esta especie y que se encarga de resguardar a las tortugas de la Isla del Padre, Texas. Emocionada por la respuesta que ha recibido su publicación y al ver a tantas personas unirse a esta buena causa, Hand agradeció a todos los que se han sumado a su mamá. “¡Me alegra que todos aprecien a mi increíble madre! Algunas actualizaciones: rescataron a más de mil tortugas ayer y esperan dos días más de temperaturas de agua paralizante. Así que vendrán muchos más rescates”, expresó la jovencita en un nuevo tuit.

Un rescate muy especial

Gracias a la unión de todos los voluntarios, se logró un multitudinario rescate de tortugas. De hecho, el centro de rescate se quedó sin un espacio para recibir más tortugas, por lo que el centro comunitario local tuvo que abrir sus puertas para darle asilo a las tortuguitas que estaban por llegar. “Se quedaron sin espacio en el centro de rescate, por lo que el centro de convenciones local abrió sus puertas al almacenamiento de tortugas. Este video fue de ayer por la tarde. Para cuando mi mamá me lo envió, había tantas más que dijo, ‘no hay espacio vacío esta noche’”, expresó.