Dos mujeres se disfrazaron de ancianas para que las vacunaran en Estados Unidos

El mundo entero está pendiente de los procesos de vacunación con la esperanza de que haya pronto un final para la pandemia que aqueja desde hace un año. Cada país ha tomado las determinaciones para su vacunación, con Israel a la cabeza gracias a una estrategia efectiva para vacunar a casi toda su población en cuestión de días. Los expertos han tomado distintas decisiones con algunos colocando al principio de la fila a las personas mayores y otros a aquellos que están trabajando en la primera línea de la pandemia. En Estados Unidos, que desde la llegada de Biden ha tenido una distribución más efectiva de las dosis, la mayoría de los estados se encuentran vacunando a las personas de edad avanzada, pero no han faltado los que han querido engañar al sistema.

En Florida -donde se está vacunando a personas mayores de 65 años actualmente-, dos mujeres de 34 y 44 años fueron descubiertas disfrazadas como ancianas para ser vacunadas. Ha sido Raul Pino, director del Florida Department of Health in Orange County, quien reportó lo sucedido durante una conferencia de prensa. Según narró, fue en el Orange County Convention Center de Orlando que se dio esta situación: “No nos han faltado brazos disponibles para vacunar. También tenemos gente fingiendo ser viejas para vacunarse. Ayer, nos dimos cuenta de que un par de jóvenes vinieron vestidas de abuelitas para ser vacunadas por segunda vez”.

Según contó, las mujeres llegaron usando gorros, lentes y guantes, para aparentar más edad de la que verdaderamente tienen. Aunque en esta ocasión el engaño no funcionó, pues las mujeres fueron descubiertas porque había problemas con sus identificaciones y licencias de conducir.

Un vocero de la oficina del sheriff de la localidad reveló a People que las mujeres fueron identificadas pero sus edades no correspondían con los del registro que usaron para vacunarse, y que de hecho, tienen 44 y 34 años. Curiosamente, no fueron descubiertas sino hasta que regresaron por el refuerzo, por lo que no se explican cómo pudieron vacunarse la primera vez. Hasta el momento, no han recibido ninguna sanción, pero se sabe que los trabajadores del centro llamaron a la policía para que fueran retiradas del lugar. Aunque no se les ha acusado de ningún crimen, se dice que sí hay una investigación alrededor del suceso.

Por el momento, no se sabe qué pasará con la vacunación de estas mujeres, pues todavía ha quedado pendiente el si recibirán o no la segunda dosis o qué pasará si tienen que esperar hasta que sea su turno para poder recibirla.

Otros casos como éste

Éste no es el primer caso de este tipo alrededor del mundo de personas que están buscando vacunarse fuera de turno. Tal como explicó Raúl Pino, en este momento las vacunas son altamente cotizadas, por lo que los procesos tienen que ser muy cuidadosos. Pero no en todos los casos la situación ha quedado en anécdota, en Canadá, una pareja que viajó a una comunidad indígena para recibir la vacuna que correspondía a las personas mayores del lugar, ha recibido una multa de 2,300 dólares canadienses (más de 37 mil pesos mexicanos) y podría incluso enfrentar una pena de cárcel.