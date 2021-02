El desencuentro del gobierno con Zuckerberg que ha dejado a los australianos sin noticias

El gobierno australiano tiene una nueva propuesta que ha levantado toda una polémica. ¿La premisa? Hacer que empresas como Google y Facebook tengan que negociar tarifas con los medios de comunicación para poder publicar su contenido en sus respectivas plataformas. Por supuesto, las dos importantes empresas han respondido, argumentando que la ley no va de acuerdo con el funcionamiento natural del internet castigando a sus plataformas de forma injusta. Pero si se pensaba que todo quedaría en palabras, después de que el miércoles la propuesta de ley fuera aprobada en el Parlamento, esta mañana Facebook ha sorprendido a sus usuarios en Australia al haber eliminado todas las noticias de la red.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Por qué Robert F. Kennedy ha quedado suspendido de las redes sociales

La hija de Bill Gates bromea sobre su vacuna: ‘Tristemente no me implantaron al genio de mi padre en el cerebro’

Al entrar a cualquier perfil de medios noticiosos, aparece completamente en blanco. Uno pensaría que se trata de poca cosa, pero esto ha incluido desde el servicio del clima, hasta perfiles como 1-800Respect, que es la línea de ayuda contra la violencia doméstica y abuso sexual. Las páginas de bomberos, helicópteros de emergencia y otras de este tipo han desaparecido, provocando la alarma de más de uno. Se cree que ésta es la medida más drástica que Facebook ha tomado desde su creación, provocando que los australianos eliminen sus perfiles en desbancada.

Ante la situación, el Ministro de Salud del Sur de Australia, Stephen Wade escribió en Twitter: “Insto a Facebook a revertir esta decisión inmediatamente”. Facebook ha respondido a través de un comunicado local que la eliminación de las páginas del gobierno ha sido accidental y que no permanecerán de esta manera dentro de los cambios que están haciendo.

La novela de la Casa Blanca, renuncia el vocero adjunto de Biden al desvelarse su romance

¿Por qué se creó esta legislación?

Según se ha explicado, la legislación está diseñada para apoyar el periodismo de interés público australiano, lo que ha sido apoyado por los distintos medios de comunicación locales. El gobierno argumenta que la ley es necesaria para asegurar los fondos del periodismo, en vez de que estos vayan directamente a una tercera plataforma como son estas grandes empresas. Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, se trata de un trabajo que lleva 18 meses cocinándose, provocando enfrentamientos entre las compañías y el gobierno australiano.

La postura de Facebook

Campbell Brown, vicepresidente de Facebook, escribió esta mañana en el blog de la empresa: “Hoy, tomamos la decisión extremadamente difícil de remover las noticias de Facebook en Australia. Durante los últimos tres años, Facebook trabajó estrechamente con el gobierno de Australia en regulaciones que ayudaran a definir mejor la relación entre las compañías de tecnología y las organizaciones de noticias…Lo que la ley introducida en Australia falla en reconocer es la naturaleza de la relación entre nuestra plataforma y los medios. Al contrario de lo que algunos sugirieron, Facebook no roba contenido noticioso. Los medios eligen publicar sus notas en Facebook porque encuentran nuevos lectores, consiguen suscriptores y mejoran sus ingresos. Las organizaciones de noticias no usarían Facebook si no contribuyera a su rentabilidad”.

El Primer Ministro de Australia, por su parte, ha declarado que no serán intimidados por estas medidas y que la decisión ‘no es amistosa’ con el país. Sorprendentemente, Google ha tomado acciones diferentes, negociando ya algunas tarifas con los medios de comunicación.