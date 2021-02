La influencer que ha enfrentado que sus 9 hijos dieran positivo a Covid-19

Ser mamá de nueve pequeños no puede ser cosa sencilla, mucho menos en los últimos meses en los que los aislamientos han sido la norma. Pero, ¿te imaginas qué pasaría si los nueve se contagian de Covid-19? Eso le ha pasado a Paloma Blanc, de España, quien ha compartido a través de su cuenta de Instagram que tanto sus hijos como su esposo y ella han dado positivo a la enfermedad que ha puesto en jaque al planeta. En un primer momento, parecía que había solamente siete positivos en casa, pero rápidamente las cosas cambiaron, confirmando que los nueve chicos, así como mamá y papá están pasando por el padecimiento, afortunadamente, con síntomas leves.

Con una impresionante imagen en la que aparecen once pruebas de antígenos, la mamá escribió: “Nos toca. El viernes por la noche empezamos a encontrarnos mal y…siete positivos, nada menos. Yo ayer me pasé el día intentando encajar la noticia. El momento en el que vas viendo salir los positivos de tus hijos es…en fin, mucho peso para una espalda. Pero gracias a Dios estamos todos bien. Con síntomas pero leves, rezando para que no se complique”.

Paloma continuó el mensaje: “Solo pienso en aquellos que lo están pasando mal por esto mismo. Creo que hemos hecho las cosas bien. Pasamos la Navidad solos y desde entonces, siempre con mucha precaución en todo lo que hemos hecho. No ha sido suficiente. Nos queda la tranquilidad de saber que esto no ha venido por una imprudencia, sino asumir que en estos momentos el día a día tiene su riesgo. Tenemos dos semanitas por delante que van a ser intensas. Pero nos queda también el cariño de todos los que nos rodean, todo el mundo pendiente. Ayer en la puerta fueron apareciendo misteriosamente merienda, cena, regalos y medicinas. No sé si estoy floja pero me pasé el día llorando. Tenemos mucha suerte. Cuídense mucho”.

¿Cómo se han contagiado?

Después de compartir la noticia en su cuenta de Instagram, Paloma dio una entrevista a Antena 3 para narrar su experiencia. Fue ahí en donde se dio a conocer que el primer caso fue de la cepa británica, por lo que todos los demás contagios se dieron de forma muy rápida. Curiosamente, lo que no se ha podido descubrir es de dónde ha venido el contagio: “Me he vuelto loca intentando averiguar qué es lo que hemos hecho mal, pero ha sido imposible saberlo”.

Desafortunadamente, de los 11 casos que tienen en su hogar de Madrid, 10 han sido sintomáticos, lo que ha hecho pesados estos días, sobre todo con una bebé de un año tres meses quien se ha sentido considerablemente mal: “Mentiría si dijera que ha sido muy leve, lo hemos pasado mal”, ha dicho durante la entrevista. Las buenas nuevas son que la familia ya va de salida de la enfermedad por lo que el mal rato está por terminar.