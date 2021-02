El trágico fallecimiento del exjugador de la NFL Vincent Jackson

El exjugador de Tampa Bay, Vincent Jackson, fue encontrado sin vida este lunes en un hotel de Florida. El atleta de 38 años que jugó para los Chargers de San Diego y acabó su carrera con los Bucaneros, actuales campeones del Super Bowl, había sido reportado como desaparecido desde el miércoles pasado, promoviendo una búsqueda de la policía que logró hablar con él dos días después, sin imaginar que a los pocos días se le encontraría muerto. El Departamento del Sheriff del Condado de Hillsborough ha anunciado que se encuentran investigando las causas del fallecimiento que se dio en el hotel Homewood Suites.

De acuerdo con el reporte policial, Jackson se encontraba hospedado en el hotel desde el 11 de enero pasado. Precisamente un mes después de su llegada, el 11 de febrero, su familia realizó un reporte formal de desaparición, lo que incitó a las autoridades a localizarlo y después de encontrarlo bien se dio por cancelado el caso. Hasta la mañana del 15 de febrero cuando, alrededor de las 11:30 de la mañana, una ama de llaves encontró el cuerpo. En este mismo reporte policial se apunta a que no se encontraron signos de trauma aparente en una primera instancia, por lo que la oficina forense se encuentra trabajando en la búsqueda de la causa de muerte, así como identificando oficialmente el cuerpo a través de los registros dentales y de ADN.

Desde su retiro en el 2016, Vincent había estado colaborando con distintas organizaciones de apoyo a familias de militares, pues si bien, él nunca estuvo en el ejército, sus dos padres fueron parte de las fuerzas armadas de su país. Hasta el momento, se desconoce por qué Jackson se encontraba en el hotel y no en su mansión de Palma Ceia Golf and Country Club. Tras la terrible noticia, no se ha dado ninguna declaración por parte de su esposa Lindsay VanDeweghe.

Las despedidas

El Sheriff de la localidad dijo a través de un comunicado: “Mi corazón duele por los muchos seres queridos que Vincent Jackson deja atrás, desde su esposa e hijos hasta la nación de los Bucaneros, que lo adoraba. El señor Jackson fue un hombre devoto que puso a su familia y comunidad por encima de todo lo demás. Dejando el futbol de lado, tocó incontables vidas a través de su Jackson In Action 83 Foundation”, continuó contando cómo se le entregó el más alto reconocimiento de su oficina, haciendo hincapié a lo mucho que se le va a extrañar y lo agradecidos que estaban por sus generosas contribuciones.

Periodistas deportivos tomaron sus redes sociales para mostrar su impresión por la terrible noticia, todos haciendo referencia a la labor que el exjugador hizo por su comunidad, mostrando un lado diferente del deportista. El dueño de los Bucaneros, Bryan Glazer quiso que su declaración al respecto mostrara la importancia que Vincent tuvo dentro y fuera del campo por su comunidad, mientras que los Chargers pusieron como título de su dedicatoria: ‘Se fue demasiado pronto’.