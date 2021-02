La hija de Bill Gates bromea sobre su vacuna: ‘Tristemente no me implantaron al genio de mi padre en el cerebro’ Jennifer Gates compartió que ha recibido la vacuna contra el Covid-19 y no se resistió a bromear sobre las teorías de conspiración

Poco a poco el mundo va avanzando en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 con la firme intención de ponerle un alto a la pandemia. Según se ha podido ver en los países en los que la vacunación va más rápido, el panorama es positivo con las cifras de contagios y hospitalizaciones bajando hasta en un 50%. Uno de los principales partidarios de la vacunación ha sido, sin duda, Bill Gates, quien ha mostrado su gran interés por la situación sanitaria a nivel mundial desatando absurdas teorías de conspiración a las que hasta él ha hecho referencia. Es por eso que no ha sorprendido que su hija, Jennifer Gates, al recibir su vacuna como estudiante de medicina, haya aprovechado para bromear al respecto, por supuesto, después de hacer hincapié en la importancia de esta situación.

Tomando su cuenta de Instagram, la joven compartió una imagen en la que se le ve feliz presumiendo tu sticker de vacunación. Junto a ella escribió: “Ha pasado más de un año desde la que la variante del SARsCoV2 surgió, y ahora tenemos más soluciones, incluyendo la inmunización para ayudar a proteger a los individuos y comunidades. Soy más que privilegiada de recibir la primera dosis de mRNA para enseñar a mis células a sumar respuesta inmune contra este virus. Como una estudiante de medicina y aspirante a doctora, estoy agradecida de que me dé la protección y seguridad para mi futuro trabajo. Animo a todos a leer más y considerar fuertemente hacerlo por ustedes y sus familias cuando les den la opción. Entre más gente esté inmunizada, más seguras serán nuestras comunidades para todos”.

La elocuente joven continuó: “Decir gracias no comienza a describir mi gratitud a los doctores, científicos, expertos en salud pública, farmacéuticos y tantas otras personas que han hecho este logro de la medicina moderna posible. Nuestros trabajadores del sector salud han estado trabajando incansablemente para salvar tantas vidas como sea posible, y esta vacuna simplemente incrementará su habilidad de lograrlo. PD: Seguiré usando mi cubrebocas (¡o dos!) después de recibir mi segunda dosis- espero que eso se explique solo y si no, déjenme saber para proveerles los recursos (de información)”.

Para finalizar, Jennifer no se resistió a bromear sobre las teorías de conspiración que giran en torno a las vacunas con respecto a su padre: “PD2: Tristemente, la vacuna no me implantó al genio de mi padre en el cerebro, ¡si tan solo el mRNA tuviera ese poder!”.

La reacción de Gates ante estas especulaciones

Si ahora lo ha hecho Jennifer, hace unos meses el propio empresario habló con respecto a las teorías de conspiración sobre su involucramiento con las vacunas durante una charla con CNN: “Sabes, ni siquiera estoy seguro de cómo reaccionar. El Dr. Fauci y yo creemos en las vacunas. Las vacunas han salvado millones de vida. De eso se trata toda nuestra base y por eso nuestro expertise es valioso aquí, en analizar esas cosas. Tienes que estar dispuesto a hablar públicamente, incluso si no siempre es bien comprendido. Me preocupa si esto va a hacer que la gente no quiera ponerse la vacuna o no creer, tú sabes, en la erradicación de la polio u otras causas que creo que son valiosas”. Tal como anunció en su cuenta de Instagram, el empresario también ha recibido ya su primera dosis al tener 65 años.