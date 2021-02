La novela de la Casa Blanca, renuncia el vocero adjunto de Biden al desvelarse su romance

La Casa Blanca no se libra de sus propios embrollos románticos, como ha quedado claro en los últimos días en el caso de uno de los colaboradores más cercanos de Joe Biden. El nuevo mandatario fue muy claro al hablar con el equipo de la residencia presidencial estadounidense en su primer día en el puesto, habría una política de tolerancia cero a los malos tratos. Lo que nadie esperaba es que tan pronto tendría que ser aplicada. El fin de semana, el vocero adjunto de Joe Biden, TJ Ducklo, renunció a su puesto tras las acusaciones de que había amenazado a una reportera que lo cuestionó sobre su relación con otra periodista.

Como se dio a conocer hace unos días, Ducklo mantiene una relación con la reportera de Axios Alexi McCammond, y según lo que se ha reportado, antes de que el romance saliera a la luz, la corresponsal de Politico, Tara Palmeri, le cuestionó sobre este romance. Según lo que ha reportado Palmeri, Ducklo la amenazó con ‘destruirla’ si hacía pública la información. Ante esta situación, se hizo una reclamación al equipo de comunicación a través de la publicación que ha terminado con la renuncia del vocero.

Según lo que la pareja contó a People, comenzaron su relación en noviembre, después de dos años de conocerse, en el tiempo en el que McCammond cubrió la campaña de Biden. Ducko y McCammond contaron a la publicación que en cuanto comenzaron su romance, ambos dieron aviso a sus respectivos jefes, con Alexi pidiendo que se le cambiara de la cobertura inmediatamente. “TJ y yo sabíamos perfectamente la injusta crítica que nuestra relación podía enfrentar, pero sabíamos que no íbamos a dejar que los bullies se interpusieran en nuestra felicidad”, dijo Alexi a People en ese momento.

“Cuando mi vida personal tiene el potencial de interferir con mi trabajo, no lo pensé dos veces al compartir mi felicidad en noviembre con Axios, que había encontrado a alguien en TJ, que me apoya de una forma en la que solamente había deseado. Cambiar de tono fue una decisión fácil gracias a mi (familia de) Axios, que me respaldaron en noviembre y solo sé lo encantador que es encontrar a alguien que se preocupa profundamente por ti”, dijo la reportera.

Antes de que se diera la polémica, Ducklo dijo en la entrevista: “Los dos estamos muy felices y queríamos hacer las cosas bien”. En un aspecto profundamente personal, la pareja reafirmó su cercanía al hablar del impacto que el diagnóstico de cáncer etapa 4 en el pulmón para Ducklo -en diciembre del 2019- tuvo en ellos. “Después de las elecciones, cuando los dos tuvimos un poco de tiempo libre, fue claro que nuestra amistad de años tenía potencial de algo más”, dijo la reportera, “Cuando TJ fue diagnosticado…tuve una sensación de lo mucho que él significaba para mí y estoy agradecida de poder estar ahí para él en cada paso del camino como su pareja”.

El artículo mostraba una situación muy transparente, pero el problema llegó cuando el viernes pasado, Vanity Fair reportó que Palmeri buscó a McCammond en enero para preguntarle de su romance, mientras que un compañero de Politico buscó a Ducklo. La sorpresa vendría el día de la investidura, cuando el vocero adjunto de la Casa Blanca llamó a Palmeri y según el reporte le dijo que la ‘destruiría’ si sacaba a la luz la historia acabando con su reputación, además de acusarla de estar celosa de McCammond.

La renuncia

Solo un día después de que esto se hiciera público, Ducklo renunció: “Estoy devastado de haber avergonzado y decepcionado a mis colegas de la Casa Blanca y al Presidente Biden, y después de discutirlo con los líderes de comunicación de la Casa Blanca esta noche, renuncié a mi puesto y no regresaré de mi baja administrativa”, se lee en el comunicado de Ducklo, “No hay palabras para expresar mi arrepentimiento, vergüenza y disgusto por mi comportamiento. Usé un lenguaje que ninguna mujer debería de escuchar de nadie, especialmente en una situación en la que ella solo estaba intentando hacer su trabajo. Fue un lenguaje que fue aborrecible, irrespetuoso e inaceptable. Sé que esto fue terrible. Sé que no lo puedo borrar. Pero también sé que puedo aprender de esto y hacerlo mejor. Este incidente no representa lo que soy como persona, y estoy determinado a recuperar la confianza de todos a los que he decepcionado por mis intolerables acciones”.

La Casa Blanca confirmó la renuncia después de las amplias críticas que se recibieron ante la situación, sobre todo después de que Ducklo únicamente fue suspendido sin paga por una semana en una primera instancia. Sobre la situación, en un comunicado, los editores de Politico, Matt Kaminski y Carrie Budoff Brown dijeron: “Ningún periodista de Politico -o de cualquier otra publicación o medio de comunicación- debería ser sujeto a tales ataques personales sin fundamento al estar haciendo su trabajo”.

