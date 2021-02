La historia de Sadie, la perrita que salvó la vida a su dueño quien sufrió un derrame cerebral

Los perros suelen ser llamados en repetidas ocasiones como los mejores amigos del hombre, algo que las personas que tienen animales de esta especie pueden confirmar de primera mano. Y es que los canes se caracterizan por ser muy fieles a sus familias y en ocasiones hasta dar algunas importantes lecciones de vida. Tal es el caso de Sadie, una hermosa pastor alemán de seis años que le ha salvado la vida a su amo, luego de que este sufriera un derrame cerebral mientras estaba solo en casa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cuando Brian Meyers decidió adoptar a Sadie, hace poco más de seis meses, jamás imaginó que su nueva compañera se convertiría en su salvadora. "Brian valoraba su inteligencia, su indecisión a la hora de confiar y su feroz lealtad una vez que había adquirido esa confianza. Le dio a Sadie una segunda oportunidad en la vida, adoptándola y cobijándola en su casa", relató en Instagram el refugio Ramapo-Bergen Animal Refuge que fue hogar de la perrita por algún tiempo, luego de que sus anteriores dueños la entregaran a este lugar por motivos de una mudanza.

La perrita no la pasó muy bien después de su llegada al refugio animal, pues extrañaba mucho a su antigua familia, por lo que comenzó a mostrar algunas actitudes un tanto ermitañas y antisociales, lo que creyeron sería un impedimento para que pudiera ser adoptada. “Estaba confundida durante el rescate, luego de haber perdido repentinamente a la única familia que conocía”, detalló el refugió. “Hace apenas unos meses, Brian entró en la vida de Sadie y decidió adoptarla, a pesar de conocer los antecedentes de la perrita, quien era descrita como especialmente nerviosa con los hombres”, señalaron. Sin embargo, el vínculo que formó con Brian fue inmediato por lo que no dudó en llevarla a casa de inmediato.

¿Cómo fue que Sadie se convirtió en una heroína?

Hace unas semanas, Brian sufrió un derrame cerebral cuando estaba en casa, solamente acompañado de Sadie. El hombre intentó levantarse para ir al baño, sin embargo, se desvaneció y cayó al suelo sin que se pudiera volver a levantarse. La perrita de inmediato se percató de que algo no estaba bien con su dueño y nunca se separó de él. De hecho, Brian relató que la pastor alemán le lamía la cara para mantenerlo consciente y lo ayudó a arrastrarse por el suelo para que pudiera alcanzar su teléfono celular y llamar al 911. “Sadie fue la única razón por la que Brian pudo pedir ayuda. Esta vez, Sadie le dio a Brian una segunda oportunidad en la vida”, detalló el refugió en una publicación que han acompañado de la foto de la protagonista de esta historia.

"La amo más de lo que puedo expresar. Ella estuvo ahí para mí en mi momento de crisis y supo instintivamente qué hacer de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no hubiera estado ahí para mí", contó Brian a WCBS-TV. Cabe mencionar, que actualmente Sadie se encuentra bajo el cuidado de la familia de Brian, mientras él se recupera en un centro de rehabilitación. “¡Hacen FaceTime todas las noches y están contando los días hasta que puedan reunirse!”, detalló el refugio en Instagram.