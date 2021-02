¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus sobre las superficies?

Ha pasado un poco más de un año desde que la pandemia por Coronavirus comenzó a acechar al mundo. Con su llegada, la vida de la población a nivel internacional dio un giro de 180 grados del que, hasta el momento, no se ha podido detener. Y es que, con el paso de los meses, no solo se ha adaptado a una nueva normalidad, sino que, también un sinfín de grandes acontecimientos han sucedido, como fue el descubrimiento en tiempo récord de las primeras vacunas para hacer frente a la emergencia sanitaria, y eso no la ha sido todo, sino que, además se han creado narices biónicas, para su rápida detección. Lo cierto es que, mientras este virus continúa esparciéndose, cada vez más, surgen nuevas investigaciones que nos ayudan a conocerlo, como la más reciente, que ha determinado que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir 4 días en el vidrio, 7 en el plástico, 6 horas en el papel y solo una en tela, según un estudio de IIT Bombay.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Una pareja con coronavirus se casa en terapia intensiva antes de ser intubados

Tras la investigación en Wuhan, estás son las cuatro hipótesis de la OMS sobre el posible origen del Coronavirus

Estudio por el IIT Bombay

Según ha publicado la revista Physics of Fluids, el reciente estudio realizado por el Instituto Indio de Tecnología de Bombay (abreviado como IIT Bombay o IITB ), ha determinado la supervivencia del Covid-19 en diferentes tipos de superficies, además de que ha demostrado que una sola gota respiratoria puede permanecer líquida durante un tiempo más corto en una superficie porosa, lo que hace que la duración del virus sea menos favorable. Conociéndose esto, Sanghamitro Chatterjee, un investigador postdoctoral del IIT Bombay, explicó en el artículo: “Con base en nuestro estudio, recomendamos que los muebles de hospitales y oficinas, hechos de material impermeable, como vidrio, acero inoxidable o madera laminada, se cubran con material poroso, como tela, para reducir el riesgo de infección al tacto”.

En esta misma dirección, los investigadores responsables del nuevo estudio, sugirieron que los asientos en algunos lugares públicos, como lo son parques, restaurantes, salas de espera en aeropuertos e incluso en centros comerciales, podrían cubrirse de tela para reducir el foco de infección que este pudiera generar. Según se explica, tanto para superficies impermeables como porosas, el 99,9% de la gota de líquido infectado se evapora en los primeros minutos, dejando una película líquida residual delgada microscópica en las partes sólidas expuestas, por lo que, el virus aún puede sobrevivir.

Para lo que los investigadores descubrieron que la evaporación de esa dicha película líquida residual delgada es mucho más rápida en el caso de superficies porosas en comparación de las impermeables. Rajneesh Bhardwaj, un profesor del Instituto Indio de Tecnología de Bombay, añadió al artículo: “El hecho de que solo las características geométricas en lugar de los detalles químicos del material poroso hacen que la vida útil de la película delgada sea significativamente menor fue sorprendente”, concluyó.



Dichos descubrimientos, podrían ser relevantes en la toma de decisiones del regreso de las escuelas, pues como se mencionó anteriormente el virus podría vivir hasta seis horas en el papel, algo que sin duda podría convertirse en una gran amenaza dentro de los salones de clases.