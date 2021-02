La lúgubre historia del Hotel Cecil El hotel de Los Ángeles se ha hecho célebre por las lúgubres historias que aseguran no hay una sola habitación en la que no haya corrido sangre

¿Qué mejor para comenzar la nueva docuserie de Netflix Escena del Crimen que el Hotel Cecil? Seguramente, en los últimos días has visto mucho este nombre rondar por las redes sociales, pero la realidad es que su lúgubre historia se remonta a por lo menos un siglo, desde cuando las desapariciones, suicidios y muertes han dado una llamativa reputación al hotel de Los Ángeles. El programa se enfoca en una de sus últimas tragedias, la del 2013, cuando la joven estudiante Elisa Lam desapareció para que su cuerpo fuera encontrado después en uno de los depósitos de agua del lugar. Desgraciadamente, éste es solo uno de los casos que se han vivido en el mítico edificio.

Oficialmente, se reportan 16 muertes en el Hotel Cecil desde su apertura en 1927, extraoficialmente corre la leyenda de que no hay una sola habitación en la que no haya corrido sangre -una extrabajadora del lugar habla de 80 muertes en los 10 años que trabajó ahí-. La historia del lugar comienza en el 1924, cuando William Banks Hanner, Robert H. Schops y Charles L. Dix tenían la intención de crear un hotel del más alto lujo, con 700 habitaciones y espectaculares detalles en mármol que adornaban el lobby. La inversión fue de 1.5 millones dólares de aquel tiempo, que equivalen a casi 40 de nuestros días. Desgraciadamente, la Gran Depresión y la zona en el que se ubicaba el edificio, no ayudaron para elevar la reputación del lugar.

Solamente en la primera década desde su apertura, por lo menos seis personas se quitaron la vida en el hotel, ganándole el apodo de Hotel Suicidio. Entre las trágicas historias del lugar, la más famosa es quizá, la de la Dalia Negra, la joven aspirante a actriz que fue encontrada muerta con terribles muestras de tortura y que fue vista última vez con vida una noche de 1947 en el lobby del Hotel Cecil.

Personas brincando de los altos balcones, asesinatos, la sangrienta lista es por demás desafortunada. El hotel que contaba con habitaciones para residentes permanentes fue hogar de dos de los más sangrientos asesinos en serie. Richard Ramirez, conocido como The Night Stalker, vivía en el piso 14 del hotel y se dice que podía llegar a los pasillos del lugar cubierto en sangre sin que a nadie le pareciera raro. Gracias a esta historia, Jack Unterweger, un asesino austriaco que había sido liberado por buena conducta, se hospedó en el Cecil, supuestamente para hacer un trabajo periodístico, después se sabría que era admirador de Ramirez y siguió sus pasos asesinando a varias personas antes de ser detenido.

¿Cambio de nombre, cambio de historia?

En el 2011, con el fin de acabar con esta trágica fama, se decidió cambiar el nombre del lugar a Stay on Main, pero esta no fue la solución. En el 2013, 18 días después de la última vez en la que se le vio, se encontró el cuerpo sin vida de la joven estudiante de 21 años, Elisa Lam. ¿Qué pasó con ella? La policía ha determinado que se trató de un accidente, y se ha apuntado a que su bipolaridad pudo haber estado involucrada.

Ante estas situaciones, se había determinado vender el lugar en 2014, pero en el 2017 se decidió que el estado conservaría el edificio como parte del patrimonio de la ciudad. Actualmente, permanece completamente cerrado. Curiosamente, hay quienes creen que la serie de infortunios del Cecil viene de una maldición que cruzó el océano, pues Londres contó en un momento con su propio hotel con el mismo nombre, y en él se realizaron sesiones espiritistas que los creyentes en estas cosas dicen, pudieron influir en las tragedias del Cecil.