Por qué Robert F. Kennedy ha quedado suspendido de las redes sociales

Las redes sociales han funcionado por mucho tiempo con total apertura, pero recientemente, y ante la situación que se está viviendo, se han reforzado las medidas de convivencia para detener cualquier tipo de desinformación. Basta ver lo que ha sucedido con Donald Trump quien, perdió su método favorito de comunicación -Twitter- y se ha dejado claro que incluso, si en cuatro años volviera a la presidencia, no se le regresaría su cuenta. Esto ha pasado ahora con el abogado Robert F. Kennedy, heredero de la reconocida familia estadounidense, quien ha visto su cuenta suspendida en Instagram.

Según ha dado a conocer un vocero de Facebook, empresa propietaria de Instagram, en CNN, esto se ha decidido ‘por compartir repetidamente falsas afirmaciones sobre el coronavirus y las vacunas’. A pesar de que esto ha sucedido en el perfil de Instagram, la página de Facebook del sobrino de John F. Kennedy se mantiene activa y no se tienen planes de retirarla en este momento. Esta acción va de la mano con la decisión de la compañía de eliminar aquellas publicaciones que desinformen en cuanto a la vacunación. Al parecer, todo se derivó de un video que ha sido removido de Facebook e Instagram y que Robert compartió con sus 800,000 seguidores.

El abogado es conocido por su postura en contra de las vacunas, aunque su organización, Children’s Health Defense, ha explicado que no se encuentran en contra de todas las vacunas, sino que se dedican a cuestionar qué tan seguras son. El grupo se ha hecho referencia a la teoría de conspiración sobre la más reciente vacuna y de ahí el bloqueo de su contenido. En la cumbre que se llevó a cabo el año pasado, se citó al Robert diciendo: “Bill Gates tiene la creencia de que la buena salud solo viene de una jeringa”.

El desacuerdo de su familia

Las declaraciones de Kennedy le han traído problemas incluso en su misma familia, con su sobrina Kerry Kennedy Meltzer -quien es médico de profesión-, levantando la voz en su contra, explicando que aunque lo ama, cuando se trata de vacunas, no está en lo correcto. “Cuando una vacuna para el Covid se te ofrezca, te suplico que la tomes. Hazlo por ti, por tu familia y por tus amigos. Hazlo por tu país”, escribía en una columna que se publicó en el New York Times. No solo Kerry se ha enfrentado a él por este punto de vista, sus tres hermanos han estado en desacuerdo con él escribiendo en Politico en mayo del 2019: “Ha ayudado a difundir desinformación peligrosa en las redes sociales y es cómplice de crear desconfianza en la ciencia detrás de las vacunas”.

Éste no es el primer enfrentamiento que la organización de Robert tiene problemas con el gigante de redes sociales, el año pasado denunciaron a Facebook por lo que ellos llamaron censura a sus publicaciones.