Conmociona en redes la muerte de la tiktoker Dazhariaa Quint Noyes a los 18 años

Esta tarde la noticia de la muerte de la tiktoker Dazhariaa Quint Noyes acaparó la atención de los cibernautas, luego de los padres de la joven confirmaran que la causa de la muerte fue un suicidio. Varios medios internacionales retomaron la información que el padre de Dazhariaa, Raheem Alla, publicó en sus redes sociales donde le dedicó un conmovedor mensaje a su hija quien, horas antes de quitarse la vida, posteó un video en Tik Tok en el que, de alguna manera, advirtió sobre esta situación. “Ok, sé que estoy molestando a todos, esta es mi última publicación”, se lee en el clip que compartió horas antes de la tragedia.

Hace unas horas, el padre de la joven quien la acompañó en varios de sus videos en Tik Tok, donde contaba con 1.6 millones de seguidores, publicó en Instagram un video en el que compartió varias imágenes de su hija y acompañó de la frase: “Descansa en el cielo mi pequeña jelly bean”, el papá de Dazhariaa también posteó este material audiovisual en la red social donde se hizo popular su hija. Luego de que el papá confirmara la noticia de su muerte, varios de sus seguidores fueron al último video de la joven, donde aparece bailando, para lamentar su partida y enviarle mensajes de apoyo a su familia.

Los padres de la joven proporcionaron más detalles a través de una página de GoFunMe creada para recaudar fondos para sus servicios funerarios. En este espacio, su papá lamentó que la joven no les haya expresado nada: “Mi hija Dazhariaa nos ha dejado temprano y ha sido llamada a volar con los ángeles. Ella era mi pequeña, mi mejor amiga y no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija. Estaba tan feliz y emocionada de verme cuando regresara a casa, después de estar de viaje. Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Solo quiero abrazarte de nuevo mi jelly bean. Ahora llego a casa y ya no estarás esperándome. Tengo que dejarte volar con los ángeles”, se lee.

La madre de la tiktoker también utilizó las redes sociales para lamentar la partida de su hija: “Estoy tan desconsolada que realmente no puedo creer que te hayas ido. Ojalá estuvieras esperando a que dijeras que sí, que es una broma, pero no lo es”. La joven, originaria de Baton Rouge, Lousiana, también contaba con un canal de Youtube que se llama Bxbygirldee donde compartía videos de su día a día y realizaba retos virales. En sus redes sociales, varios de sus seguidores, además de recordarla por su simpatía y belleza, han resaltado algunos conflictos que la joven compartió con ellos, como la relación que tenía con su mamá quien, según les contó, lidia con un problema de excesos.

El amor de sus seguidores

Además de sus bailes, Nazhariaa ganó popularidad en redes por su talento en el maquillaje, de hecho, varios de sus videos estaban enfocados a tips de belleza. Fue justamente en su último video donde, además de advertir que sería el último, hizo referencia a su físico, un mensaje que sus seguidores también han estado analizando: “Soy fea en la vida real. No dejen que el maquillaje los engañe”, escribió en otro comentario que destaca en su último post. Varios de sus fans han lamentado el hecho de que nadie notó que la joven, posiblemente, estaba atravesando por un momento difícil en su vida.

