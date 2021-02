Se revelaron los resultados de la investigación del accidente de Kobe Bryant

Ha pasado poco más de un año desde el terrible accidente aéreo en el que fallecieron Kobe Bryant, su hija Gigi y siete personas más, y ahora, la National Transportation and Safety Board se ha reunido para discutir los hallazgos de la investigación sobre lo que sucedió aquel trágico día. Como se sabe, el basquetbolista, su hija y seis personas más viajaban a un juego del famoso deporte, acompañados por el piloto del helicóptero, cuando la aeronave se impactó, cayendo en un accidente en el que todos perdieron la vida.

“No hubo evidencia de que Island Express, la compañía aérea o el cliente (Kobe Bryant) hayan ejercido presión sobre el piloto para que aceptara la solicitud de viaje o completara el viaje en un clima adverso”, se ha determinado durante la audiencia de este martes que se pudo ver a través de un livestream. “Fue un error de juicio, de toma de decisiones, lo que llevó a esto”, fue la conclusión de Robert L. Sumwalt de la NTSB durante una conferencia de prensa, haciendo hincapié en que aunque el piloto era experimentado, tomó una mala decisión ese día.

Durante la discusión, sobre las causas del accidente se habló también de la decisión que tomó el piloto al enfrentarse a condiciones climáticas adversas: “No hubo plan alternativo, el piloto tuvo múltiples oportunidades de cambiar de curso…otros te dirán que entre más te acercas al destino, más piensas ‘tal vez podría lograrlo’. Este piloto en verdad quería llegar a donde iba”, dijo el vicepresidente de la barra, Bruce Landsberg, “Estás lidiando con alguien de un estatus de celebridad y los pilotos que desesperadamente quieren hacer un buen trabajo”, explicó sobre las similitudes con otros accidentes aéreos en los que perdieron la vida personas famosas.

Tras cuatro horas de deliberaciones, se concluyó que el piloto Ara Zobayan fue más allá de los límites de las reglas al volar en esas condiciones climáticas. Se determinó que el accidente pudo ser prevenido, por lo que se ha recomendado que los pilotos tengan más entrenamiento en cuanto a una situación como ésta para evitar otro accidente similar. La mala decisión de volar a gran velocidad en un clima como ese, fueron una combinación que llevó al trágico desenlace. Según explicó Bill English, investigador del caso, un clima como ese no es una sorpresa y se pudo encontrar una alternativa menos peligrosa. Al encontrarse desorientado, Zobayan no recurrió a las herramientas disponibles en las aeronaves para retomar el rumbo, aunque nunca se sabrá el por qué, pues no existía una caja negra en el helicóptero -se ha dado a conocer que la empresa la retiró en una renovación para poder llevar más pasajeros-.

La probable causa del accidente

“La NTSB determina como causa probable la decisión del piloto de continuar volando bajo VFR en IMC lo que resultó en una desorientación espacial y la pérdida de control. Contribuyendo al accidente estuvo la presión autoimpuesta del piloto y su viciado plan de continuidad que afectó inversamente su toma de decisión, y la inadecuada revisión de Island Express Helicopters sobre seguridad y procesos”, se concluyó.