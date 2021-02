La actriz china que ha perdido la punta de la nariz por una cirugía estética

Una mala cirugía puede provocar terribles consecuencias, como ha pasado con la actriz y cantante china Gao Liu, quien compartió esta semana con sus cinco millones de seguidores en su perfil de Sina Weibo unas imágenes muy impactantes. En ella se ve a la joven actriz siendo revisada por un doctor mientras la punta de su nariz se ve completamente negra. Según ha explicado, esto ha sucedido como resultado de una cirugía estética que salió mal. La terrible consecuencia ha sido la punta de la nariz necrosada, algo que no podrá ser revertido pues significa que el tejido ha muerto.

Según ha narrado, fue en octubre pasado que una de sus amigas le presentó a un cirujano plástico en una clínica de Guangzhou. El plan era hacer una cirugía en la que solo se haría un pequeño corte: “El procedimiento completo duró cuatro horas. Pensé que en estas cuatro horas me harían más hermosa. No esperé que estas cuatro horas serían el principio de una pesadilla”, explicaba en la publicación.

Los problemas comenzaron cuando comenzó a sentir la nariz irritada, lo que sería la alerta de infección: “La piel de la punta de mi nariz…se puso más obscura y más obscura, y mi nariz se necrosó”. Esto requirió una hospitalización de dos meses, aunque no será sino hasta el próximo año que se le pueda hacer una cirugía reconstructiva por el nivel de daño que hay en este momento en el tejido. A esto se suma que ante la incapacidad de trabajar en este momento, ha perdido fuertes sumas de dinero al no poder cumplir con obligaciones contractuales que ya había aceptado.

La joven actriz confiesa que toda esta situación la llevó a tener pensamientos suicidas, pero con el paso del tiempo, decidió contar su historia con la intención de ayudar a otras mujeres que quieren encontrar la perfección física en este tipo de procedimientos estéticos, sobre todo en un momento en el que en la región hay un boom de esta situación.

“Tengo que levantarme y recordarles a todas las chicas que aman la belleza en el mundo. No confíes en algunas organizaciones que no tienen las calificaciones (necesarias)”, se lee en el mensaje que compartió en su perfil, explicando que después se enteró de que la persona que le hizo el procedimiento no estaba capacitada para hacerlo. Según The Paper, la clínica en la que Gao tuvo su cirugía ha recibido cinco penalizaciones administrativas en solamente 7 meses, mientras que varias denuncias más se encuentran en investigación -según medios locales, la de la actriz se encuentra en este status-.

Qué es la necrosis

La necrosis es la muerte del tejido, que suele ocurrir porque no hay suficiente flujo de sangre en una zona del cuerpo, aunque también puede suceder por una infección. Cuando esto se da en zonas mayores del cuerpo se conoce como gangrena, y una vez que el tejido ha muerto, es imposible revertir el daño, pero se toman importantes medidas para evitar que esta situación se propague en otras zonas.