El Super Bowl sufre su propio susto de Covid-19

Este fin de semana se llevará a cabo el Super Bowl LV bajo circunstancias nunca antes vistas. El día en el que el mundo pone sus ojos sobre el balón de futbol americano llegará este domingo en medio de estrictas medidas para evitar que se propague el contagio de Covid-19, pero aún con la infraestructura que ha pedido incluso a los reporteros que cubrirán el evento tener 2 semanas de cuarentena y un sinfín de pruebas, se ha pasado un susto. Los Chiefs de Kansas han tenido que poner en observación después de haber estado en contacto con el barbero del equipo, quien dio positivo a Covid-19, justamente cuando le tocaba cortarle el pelo a Patrick Mahomes, la estrella que se espera dé su segundo tazón consecutivo a la escuadra.

Ha sido Adam Schefter de ESPN quien ha señalado que Mahomes estaba en la lista de jugadores y miembros del staff que estaban programados para recibir un corte. A través de su cuenta de Twitter compartió: “Había más de 20 jugadores y miembros del equipo de los Chiefs, incluyendo al QB Patrick Mahomes, programados para recibir un corte de pelo el domingo con el barbero que dio positivo, según fuentes. Los Chiefs actuaron sabia y agresivamente y quitaron al barbero -a medio corte- una vez que sus resultados dieron positivos”.

Según NFL Network, Daniel Kilgore y Demarcus Robinson son los jugadores que se han puesto en la lista de reserva tras haber estado en contacto con el barbero, de quien no se ha revelado la identidad. Simpáticamente, Kilgore compartió una imagen en Twitter en la que se le ve con la cabeza rapada por la mitad, haciendo referencia al rumor de que él es quien estaba recibiendo su corte al momento de la noticia que llevó al aislamiento inmediato del barbero. El humor no ha faltado pues si sus pruebas siguen dando negativo como hasta ahora, Kilgore y Robinson podrán ser llamados a jugar el domingo sin ningún problema. Lo que sí se ha reportado es que los jugadores han tenido que pasar los últimos 5 días aislados y no han participado en los entrenamientos del equipo.

Un contagio en el lugar menos probable

Según NFL.com el barbero dio negativo cinco días consecutivos antes del poder entrar a las instalaciones que está ocupando el equipo, no fue sino hasta que se encontraba trabajando con Kilgore que llegó el resultado positivo. Antes de ser aislado, el hombre fue quien dio aviso de haber trabajado con Robinson un día antes.

En este momento, las medidas para evitar un contagio se encuentran en su máxima capacidad. Como se supo hace un par de semanas, todos los reporteros que participarán en el evento han tenido que pasar dos semanas en cuarentena y un sinfín de pruebas. Por su parte, se ha reportado que los equipos llegarían a someterse hasta a dos pruebas diarias en esta semana para poder tener un total control en la semana previa al Super Bowl. ¿Cómo se dio este contagio que va en contra de todos los pronósticos? Nadie lo sabe.