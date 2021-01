Este exclusivo club ofrece a sus miembros viajes a Dubái para recibir la vacuna contra el Covid-19

Las jornadas de vacunación en contra del Covid-19 ha comenzado en todo el mundo, en medio de una segunda ola de contagios que mantiene en alerta a la comunidad internacional. Mientras en algunos países aún esperan la llegada de las primeras dosis, en algunos otros incluso ya existe la posibilidad de que quien quiera comprarla, pueda hacerlo con algún particular. Uno de esos lugares son los Emiratos Árabes Unidos, donde ya es posible comprar la vacuna, una muy buena oportunidad que ha sido aprovechada por el exclusivo club británico Knightsbridge Circle, el cual está ofreciendo a sus miembros, la posibilidad de pagar unas vacaciones de lujo de tres semanas, en las que se incluye la oportunidad de acceder a la vacuna.

El precio de este viaje es de 50 mil euros (poco más de 1 millón 200 mil pesos mexicanos), y la oferta está abierta solo para los miembros del club que tengan arriba de 65 años, o para los padres y abuelos de los miembros que no cumplen con el requisito de la edad. Y es que en el Reino Unido, país donde se encuentra establecida esta compañía y de donde son originarios la mayoría de sus miembros, la edad mínima para acceder a la vacunación es a partir de los 70, por lo que la propuesta de Knightsbridge Circle supone una ventaja para aquellas personas que aún no cuentan con la edad, pero que ya forman parte de la población vulnerable, así como de aquellas que viven en países en los que no existe un plan de inmunización público.

Este programa tiene un costo de 48 mil 200 euros (más de 1 millón de pesos mexicanos), y ofrece una atención de primera y muy completa durante el viaje de tres semanas a Dubái, con los vuelos, hospedaje y traslado a cuenta de los miembros. "Enviamos a nuestros médicos a casa de los clientes para hacerles la prueba PCR requerida para viajar y después los recibimos en el aeropuerto con representantes que les acompañan durante todo el trayecto. Al día siguiente de su llegada, cuando ya están acomodados, les enviamos un Range Rover o el coche de su elección para trasladarlos a nuestra clínica, donde reciben la primera dosis de la vacuna", explicó Stuart McNeill, el fundador del club a EFE.

Luego de 21 días de disfrutar las bondades de este destino, los viajeros tendrán acceso a su segunda dosis, completando así la inmunización y listos para volver a casa, después de unos relajantes días de sol y playa, además del clima, que en estos días ronda los 25 grados centígrados. El club ha dejado en claro, que el viaje se lleva a cabo siguiendo todas las medidas de seguridad que se han impuesto en cada región.

Una oferta polémica

Luego de que se hiciera viral esta oferta, la gente ha tenido reacciones encontradas, los que ven con buenos ojos esta iniciativa, pues consideran que saca a la gente rica de la fila, y permite que la vacunación a cargo de los gobiernos sea más ágil, rápida e incluso económica. Sin embargo, hay otros que creen que este viaje promueve que la gente se “salte la fila”, por lo que no están del todo convencidos con la idea del club.

Sin embargo, el fundador de la compañía se mostró orgulloso de su propuesta, pues asegura que es algo bueno el que personas mayores a 65 años puedan tener acceso a la vacuna lo antes posible, y que para nada promueve que la gente se salte la fila. “Si estuviera dando la vacuna a hombres de 35 años que van al gimnasio dos veces al día, está claro que no debería hacerlo, y si alguien lo hace, es totalmente negativo”, indicó McNeill, convencido de que ofrecer inmunizarse a mayores de 65 años es una buena acción.