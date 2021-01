Hablar 30 segundos en un espacio mal ventilado, tan contagioso como toser

A lo largo de los meses, la pandemia por Coronavirus se ha expandido de manera exponencial por todo el mundo, cobrando hasta ahora, la vida de un poco más de 2,157,355 personas, y causando el contagio de más de 100 millones de habitantes. Desde que el SARS-CoV-2 apareció, hemos vivido desde confinamientos estrictos, hasta cierres de negocios, mutaciones con alarmas internacionales, e incluso, algunos países han cerrado sus fronteras. Algo que sin duda, nos ha llevado a vivir en una nueva normalidad, en la que, las reuniones con amigos y familiares, se han visto afectadas. Conforme pasan los meses, se van haciendo nuevos descubrimientos y ahora, un nuevo estudio ha dado a conocer nuevos datos que no se conocían y que pueden ser de gran importancia ante la contención del virus, por ejemplo, la incidencia de contagio al hablar en un lugar mal ventilado.

El riesgo por hablar durante 30 segundos seguidos

Toser dentro de un lugar cerrado y poco ventilado, fue uno de los primeros riesgos que se advirtieron a la población, sobre la forma de contraer Covid-19 en la crisis sanitaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, una serie de experimentos continúan evaluando nuevos posibles riesgos, como ha sido el hablar. Según un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society, por un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, y del Imperial College en Londres, se explica que ha sido analizado un nuevo escenario en el que se ha probado que si existen personas que no están usando cubrebocas, en un lugar cerrado y con poca ventilación, al hablar una persona infectada, el virus podría expandirse por más de dos metros, igual o con más facilidad, que cómo sucede cuando tosemos.

El grupo de científicos obtuvo estos resultados después de haber diseñado y desarrollado una serie de modelos matemáticos, herramientas que utilizaron para calcular junto a algunos factores influyentes, como: si las personas estarían portando cubrebocas, si existía ventilación, o si el lugar es demasiado pequeño. Todos estos factores, fueron la base para calcular cómo se propagaría el contagio del Coronavirus al hablar.

Entre los resultados, uno de los datos que más ha llamado la atención de todos, es que, el grupo de científicos concluyó que una persona que se encuentra hablando durante 30 segundos seguidos, sin interrupción y sin cubrebocas, tiende a propagar más el riesgo de contagio del virus, que una persona que haya tosido. Por ende, entre más hablé una persona infectada por Covid-19 sin cubrebocas, mayor es el riesgo del contagio.

En los primeros meses de la llegada de la pandemia, se habló sobre el riesgo que un estornudo o toser implicaba. En ese momento, se dijo que una persona contagiada podría estornudar o toser y dejar partículas suspendidas en el aire, es decir, gotitas respiratorias de entre 5 y 10 micrómetros, las cuales implicaban un severo riesgo. A diferencia de estas, el grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, y del Imperial College en Londres, explicó que cuando tosemos o estornudamos, las partículas suspendidas suelen ser más pesadas, por lo que, suelen caer al suelo o algunas superficies rápidamente, mientras que, cuando hablamos las partículas suspendidas en el aire son más pequeñas, por lo que se quedan suspendidas por más tiempo en el entorno.