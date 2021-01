El caso de agresión del jugador de americano que ha conmocionado al deporte

A unos días de que se celebre el Super Bowl LV, el mundo del futbol americano se ha visto empañado con un terrible episodio de violencia doméstica que ha desencadenado una ola de indignación. Todo comenzó cuando el entonces jugador de los Seahawks de Seattle, Chad Wheeler, fue arrestado como parte de una investigación por violencia doméstica el pasado viernes, siendo llevado a la prisión el sábado. Después de que se dieran a conocer estos sucesos, Wheeler ha sido liberado tras pagar una fianza de 400 mil dólares, para que pueda pasar la investigación correspondiente fuera de prisión.

De acuerdo con NBCNews, las autoridades acudieron al departamento donde detuvieron a Wheeler, tras la denuncia telefónica de una mujer encerrada en un baño tras una pelea. Al llegar a lugar, escucharon los gritos de la víctima, y tuvieron que forzar la entrada para procedes al arresto. Según el reporte, el rostro de la mujer estaba cubierto en sangre y según CNN, el jugador la intentó estrangular en dos ocasiones, hasta dejarla inconsciente. AP ha dado a conocer que, tras despertar después de un tiempo desconocido de tiempo, Wheeler le habría dicho a la víctima: “Ah, ¿estás viva?”. Tras ese momento que ha sido ampliamente retomado por medios de todo el mundo, la mujer logró escapar a un baño, desde donde llamó al 911.

Los documentos de la corte que ha podido conseguir la agencia de noticias, han dado a conocer que la mujer resultó con el codo dislocado y fractura del húmero. Además, tuvo lesiones en el cuello -algunas en forma de marcas de dedos-, así como inflamación y golpes en la cara que según los doctores habrían sido resultado de puñetazos, aunque la mujer ha dicho que no recuerda haber sido golpeada así.

Ante esta situación, el equipo de Washington ha dado a conocer que ha acabado su relación laboral con Wheeler. “Los Seahawks están tristes por los detalles que han surgido en contra de Chad Wheeler y enérgicamente condenan este acto de violencia doméstica. Nuestros pensamientos y apoyo están con la víctima. Chad es un agente libre y ya no está con el equipo”, se lee en un comunicado del famoso equipo. Después de proveer de números de contacto para personas que están sufriendo de una situación similar, el equipo ha terminado con un contundente: “Animamos a Chad a que consiga la ayuda que necesita”.

La disculpa pública

A su vez, el jugador ha compartido a través de su cuenta de Twitter: “Eventos sucedieron el fin de semana (producto) de un episodio maniaco. Lamento profundamente el dolor y sufrimiento que he causado a (la mujer) y su familia. Lamento profundamente el alboroto que he causado a mi familia, compañeros de equipo, fans, y aquellos más cercanos a mí. Lo más importante en este momento es que (la mujer) reciba el cuidado que necesita y yo consiga ayuda. Ambas cosas pasarán. Es momento de que yo deje el futbol y consiga la ayuda que necesito para nunca volver a representar una amenaza para otra (persona). No puedo expresar lo suficiente mi dolor y remordimiento. En verdad, estoy avergonzado”.