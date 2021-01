Lesiones cutáneas, un nuevo síntoma que se atribuye al Covid-19

Hoy el planeta ha rebasado los 100 millones de casos de contagio por la pandemia de coronavirus, registrando hasta el momento, un poco más de 2,149,818 víctimas mortales. Con el paso de los meses, el virus ha logrado expandirse de manera exponencial por todos los rincones posibles, causando a su paso, crisis, fallecimientos, nuevas mutaciones, nuevos síntomas, confinamientos estrictos, y además, ha logrado que cientos de científicos y expertos en conjunto con varias farmacéuticas trabajen a marchas forzadas para encontrar una vacuna segura y efectiva que haga frente al Covid-19. A pesar de que, a finales del 2020 se autorizaron las primeras dosis, el coronavirus sigue infectando a millones de personas, y no solo eso, sino que, cada vez más, siguen surgiendo nuevos síntomas, como lo anunció The American Journal of Surgical Pathology, que publicó una reciente investigación en la que se han identificado 5 tipos de lesiones cutáneas susceptibles, que podrían ser de las primeras manifestaciones del coronavirus en los pacientes.

Las 5 nuevas patologías en la piel atribuidas al coronavirus, son el resultado de un estudio dirigido por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital Clínico de Salamanca. Las dos instituciones trabajaron arduamente en la investigación sobre las lesiones en la piel a causa del Covid-19, demostrando que la existencia del SARS-CoV-2 en las células endoteliales puede provocar la activación de mecanismos de defensa, que estos a su vez, desencadenan la inflamación que da origen a lesiones dermatológicas.

El el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital Clínico de Salamanca presentaron como resultado de su estudio clínico un total de 25 muestras, recolectadas el año pasado, entre el 20 de marzo al 25 de abril, en pacientes de un grupo de 7 y 13 años, además de un segundo bloque de personas, de entre 28 a 83 años, ambos contagiados del virus en la que podríamos decir, fue la primera ola de casos registrados en gran parte del mundo.

Las cinco patologías han sido descritas en el estudio cómo: ​e​rupciones tipo urticaria, es decir, lesiones de contornos delimitados y con un halo eritematoso, específicamente, que por lo general, son evanescentes y cambiantes. La segunda, lesiones a​c​ro-isquémicas o conocidas también como sabañones, son inflamaciones de pequeños vasos sanguíneos presentes en la piel. La tercera, igual de importante que todas, es la púrpura palpable, un tipo de lesión que presenta pequeños nódulos inflamados en las paredes vasculares.

La cuarta lesión en la piel son las exantemas o sarpullidos, que son un tipo de lesión un tanto más común de ver, es decir, son zonas de la piel que cambian de color, pueden enrojecer o ponerse un tono más oscuro, y presentan inflamación o irritación. Dentro del estudio llamaron al quinto tipo de lesión como inespecíficas, y se trata de lesiones que se han presentado en el tronco, manos, pies o extremidades inferiores, teniendo una evolución de entre cuatro y diez semanas sin tratamiento.

Dentro del estudio se ha explicado que las lesiones en la piel, sí pueden ser uno de los primeros síntomas a identificarse en una persona que se ha infectado por Covid-19, puesto que, el virus del SARS-CoV-2, se encuentra en las primeras células endoteliales de la piel, provocando la activación de mecanismos inflamatorios que dan origen a este tipo de lesiones cutáneas.

Según se ha precisado en el estudio, hasta el momento no existe una correlación directa entre las lesiones cutáneas y la gravedad del cuadro respiratorio provocado por la infección del SARS-CoV-2. Sin embargo, la detección de estos nuevos síntomas en la piel, podrían servir para alertar a las personas cuando se presenta un nuevo contagio.