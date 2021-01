El hombre que se escondió tres meses en un aeropuerto por miedo al Covid-19

La incertidumbre, angustia y el miedo, son algunos de los sentimientos recurrentes en millones de personas en medio de la pandemia. Y aunque en cierto momento todos los hemos sentido, la esperanza siempre nos hace salir de estos estados. Sin embargo, para muchos otros es muy difícil superar estos sentimientos, mismos que nos pueden hacer caer en crisis y a tomar ciertas decisiones que no son del todo óptimas. Tal es el caso de Aditya Singh, un ciudadano estadounidense de 36 años que ofuscado por el miedo de viajar en avión y contagiarse durante su vuelo, tomó la decisión de quedarse a vivir en el aeropuerto y protegerse así de algún contagio. Y aunque su estrategia podría parecer un tanto complicada, lo cierto es que le funcionó muy bien y de hecho logró pasar inadvertido por las autoridades del lugar ¡por más de tres meses!

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Todo comenzó el pasado 19 de octubre, cuando Aditya planeaba volver a su casa en Los Ángeles, desde Chicago. Su miedo fue tal, que decidió no tomar su vuelo y quedarse a vivir en el aeropuerto para aislarse y protegerse del virus en una zona restringida y de acceso solo a empleados, algo que podría ser contraproducente pues se ha sabido que en este tipo de lugares los contagios se dan con mayor facilidad. Y aunque durante tres meses logró pasar desapercibido por los trabajadores y autoridades de la terminal área -además de librar la temida enfermedad-, el pasado 16 de enero fue interceptado por dos empleados de la terminal aérea, quienes le pidieron identificarse. Singh mostró la credencial de acceso de un trabajador que la había perdido y fue entonces como se dieron cuenta que él no pertenecía al lugar.

De inmediato fue detenido por la policía y llevado ante un tribunal para comparecer por su falta, donde ha declarado ante la jueza Susana Ortiz, quien incrédula ha escuchado la historia de Aditya y ha dado su opinión. “Si he entendido correctamente, me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021 sin ser detectado ¿Lo he entendido correctamente?", expresó la jueza, según ha reportado agencias como EFE.

La jueza se mostró un tanto incrédula y hasta irónica ante el relato de la abogada de Singh, quien por cierto, logró sobrevivir todos esos meses, gracias a la comida que otros viajeros le proporcionaron. Y es que además de mostrarse sorprendida ante la habilidad del acusado para escabullirse, también destacó la seriedad del asunto, pues dijo, un hecho como este sin duda pone entredicho la seguridad aeroportuaria.

¿Cuál ha sido su condena?

Por fortuna, Aditya Singh no tiene antecedentes penales, por lo que la jueza le ha impuesto una multa de mil dólares (alrededor de 20 mil pesos mexicanos), por lo que la libertad del hombre está prácticamente asegurada. Mientas tanto, las autoridades siguen investigando el caso, pues hasta ahora no se ha podido esclarecer el por qué Aditya se encontraba en Chicago, pues además de ser desempleado, no se le han podido comprobar lazos de amistado o sanguíneos con alguna persona de este estado.