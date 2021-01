Quién es la joven poeta de la investidura a la que hasta Obama quería conocer

Durante la investidura presidencial de Estados Unidos hubo todo tipo de protagonistas, desde el presidente y vicepresidenta, además de sus familias, y por supuesto, los expresidentes que hicieron acto de presencia para apoyar a su sucesor. Pero también hubo algunos personajes que si bien, no son tan conocidos, cobraron mucha importancia en el suceso. Ese es el caso de Amanda Gorman, la joven poeta que fue la encargada de leer una de sus obras en el marco de esta ceremonia. Ésta es una tradición que viene desde 1993 cuando la reconocida poeta Maya Angelou leyó una de sus creaciones, siguiendo los pasos de lo que pasaba en 1961, cuando Robert Frost leyó The Gift Outright en la investidura de John F. Kennedy.

Con solamente 22 años, la egresada de Harvard se ha convertido en la poeta más joven en tener este honor y al cabo de su participación en la ceremonia ya había juntado 2 millones de seguidores en Instagram, además de que sus libros se posicionaron en los primeros lugares de ventas. La emoción por leerla ha sido tal, que se ha reportada que Obama estaba especialmente emocionado por conocerla y al acercarse la felicitó por su pieza original The Hill We Climb. Por supuesto, más tarde compartió un tweet celebrando a la joven.

Según se ha reportado, fue Jill Biden quien encontró a Amanda y la seleccionó para que leyera en el evento. Curiosamente, en un guiño al nuevo mandatario, Amanda también tuvo un impedimento de lenguaje, algo en lo que se identifican. “Mi impedimento de lenguaje no era un tartamudeo (como el del presidente) sino que arrastraba varias letras que simplemente no podía decir por años. Específicamente el sonido de la R. Me tomó hasta que tuve 20 para decirla, (por lo que) no podía decir palabras como ‘poesía’ o incluso Gorman, que es mi apellido”, contó en Good Morning America.

El look de Amanda

El vistoso abrigo amarillo de Prada que lució Amanda, así como la diadema en burgundy que complementó el look, han dado mucho de qué hablar por su habilidad al llevar bloques de color, pero no es el único secreto de su outfit. La joven ha compartido que Oprah la contactó hace un tiempo y le contó que quería comprarle algo para que llevara ese día, pues ella compró los guantes y abrigo que Maya Angelou llevó en la investidura de Clinton y quería seguir la tradición. Fue así que la conducta adquirió para ella unos aretes y un anillo en forma de la jaula de un pájaro, haciendo homenaje a una de las conocidas obras de Angelou, quien es el ídolo de la joven.

Amanda leyó su obra original, The Hill We Climb, que recita en uno de sus fragmentos: “Hemos visto una fuerza que debería haber destruido a nuestra nación en vez de compartirla. Hubiera destruido nuestra nación si hubiera significado retrasar la democracia. Y este esfuerzo casi lo logra. Pero mientras la democracia puede periódicamente ser retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada”.