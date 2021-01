Kika Edgar confiesa su evolución profesional y nos muestra algunas fotos de su recorrido por el mundo de los escenarios

Para la última entrega de la serie ÍCONOS presentada por la nueva Cadillac Escalade, la actriz y cantante Kika Edgar nos comparte cómo ha sido su evolución a través de su carrera. Reflexionando junto a algunos de sus reconocimientos más importantes, incluyendo un disco de oro por superar las 50 mil copias vendidas de su primer material discográfico y con su primer sencillo en los primeros lugares de popularidad, Kika confiesa: “Al ver estas fotos veo esa luz, amor, respeto, confianza y ese caballo desbocado que siempre he llevado dentro. Los años me han dado experiencia, confianza en mí y en lo que he hecho, así como en el hecho de que nunca hay que tirar la toalla”. En este video, Kika hace un repaso visual de su trayectoria y también comparte con nosotros su definición de lo que hace a un ícono. “Un ícono es una referencia de lo que puedes representar, con lo que te identificas”. El video retrata a una Kika nostálgica, lista para su siguiente aventura, y se despide de nosotros, iniciando su próximo viaje con una frase que lo resume todo y que nos da espacio para la reflexión: “Un ícono es un reflejo”. ¿Qué sigue en la carrera de Kika? Un nuevo disco que lanza este año llamado Colección de Antaño, el cual retomará canciones con las que inició su carrera musical, cuando participó en el programa musical Cantando por un sueño.

