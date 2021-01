Se da a conocer la causa del fallecimiento de la influencer que estaba embarazada

Hace un par de semanas, justamente antes de Navidad se daba a conocer la trágica muerte de la influencer Emily Mitchell, quien se encontraba alrededor del quinto mes de su quinto embarazo. Dejando a cuatro pequeños y a su marido, Emily habría fallecido mientras desayunaba en su casa de Rhode Island. La noticia era por demás sorpresiva, pues como solía hacer con los detalles de su vida, Emily seguía compartiendo detalles de su espera y su familia. Ha sido hasta ahora, que después de un tiempo se ha podido saber que perdió la vida por una embolia pulmonar, según ha dado a conocer su marido, Joe, a través de la página de GoFundMe que se creó en su memoria.

En un mensaje en el que la familia ha agradecido el apoyo desbordante que han recibido ante su irreparable pérdida, se ha incluido: “Gracias a todos por respetar nuestra privacidad mientras nos ajustamos a la vida sin mamá. Hace unos días nos enteramos a través de la Medical Examiners Office del estado, que la causa oficial del fallecimiento fue una embolia pulmonar. Aunque es difícil entender cómo pudo pasar esto, sabemos que los paramédicos y el personal médico hicieron todo lo que pudieron para ayudar, y por lo tanto, estamos seguros de que simplemente era su momento, el Señor la estaba llamando a su casa”.

Con cuatro hijos en casa y uno más en camino, Emily solía documentar su fe y su decisión de no enviar a los niños a la escuela, sino educarlos personalmente. Fue a mediados de noviembre cuando compartió con sus 173 mil seguidores, que estaba en la espera de su quinto hijo, noticia que fue ampliamente celebrada por la familia. Según el obituario de la mamá y el bebé, Joe y Emily habían decidido nombrar a su próximo hijo como Joey. Además de su cuenta de Instagram, Emily manejaba el blog The Hidden Way, en donde compartía sus experiencias con sus muchos seguidores, enalteciendo la maternidad.

Qué es una embolia pulmonar

De acuerdo con la Mayo Clinic, una embolia pulmonar es una obstrucción en una de las arterias pulmonares. Usualmente, es causada por coágulos sanguíneos que llegan a los pulmones, casi siempre, desde las venas de las piernas. Al bloquear el flujo sanguíneo a los pulmones, puede ser mortal. Entre la lista de los factores de riesgo, el embarazo está considerado como uno de ellos, esto porque el peso del bebé puede presionar las venas de la pelvis, retrasando el flujo normal de la sangre a las piernas. Según los expertos de la salud, es más probable la formación de coágulos cuando la sangre se acumula o el flujo se hace más lento.

Las embolias pulmonares son mortales en alrededor de un tercio de las personas que las padecer, sobre todo al no ser diagnosticadas y por lo tanto no tratadas. Pero si esta situación es diagnosticada a tiempo, puede ser tratada y disminuir el riesgo de muerte significativamente.