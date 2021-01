Con diez votos en su contra de su propio partido, habrá segundo juicio de impeachment para Trump

Ha pasado exactamente una semana desde la toma violenta del Capitolio por parte de los simpatizantes extremos de Donald Trump, y sus acciones han generado ya consecuencias. Mientras alrededor del país, las autoridades estadounidenses han hecho ya los arrestos e interrogatorios correspondientes, a la par de que siguen trabajando en la identificación y localización de algunos de los responsables, el mandatario ha enfrentado sus propias repercusiones. Tan como advirtió Nancy Pelosi si Mike Pence no apelaba a la enmienda 25 para retirar del gobierno a Trump, ella buscaría una votación para un segundo impeachment en su contra, al acusarlo de incitar a la insurrección que se vivió en el edificio gubernamental. Fiel a su palabra, la Presidente de la Cámara de Representantes dio el tiempo que prometió a Pence y al recibir una negativa de su parte, aceptó el ingreso del artículo para el impeachment de Trump y esta mañana se llevó a cabo el debate y la votación correspondientes.

Desde antes de que comenzara la votación, seis republicanos habían anunciado ya, votarían a favor del impeachment y en contra de su compañero de partido, aunque en el conteo final se registraron 10 votos de este tipo en un total de dos vueltas sobre el tema que terminó con una mayoría de 230 contra 197. Mientras casi todos los discursos fueron en la misma línea, incluso llamando al mandatario ‘el peor traidor’ a la democracia en el discurso del líder de la mayoría en la Casa de Representantes, hubo todavía quienes lo defendieron, asegurando que no había hecho nada malo y que lo vivido la semana pasaba no distaba de las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter, mientras que otros republicanos condenaban las acciones pero llamaban a la unidad y a no decidirse por un proceso que podría únicamente generar más división.

Algo que ha quedado ya claro es que su juicio no comenzará sino hasta el 19 de enero, pues el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell se ha negado a abrir sesión antes de lo planeado. Esto significa que el proceso en su contra se realizará ya dentro de la administración de Biden. Los pasos a seguir son, pasar el artículo esta tarde y esperar a que Nancy Pelosi transmita el artículo al Senado. Una vez en el Senado, se debe realizar el juicio por los siguientes seis días de sesión por semana hasta que se llegue a una conclusión. En este proceso se debe tomar en cuenta que por lo menos cuatro senadores republicanos han anunciado su intención de ir en contra de Trump, lo que le pinta un panorama bastante difícil.

Qué implica este nuevo juicio de impeachment

Si bien, le quedan solamente 7 días en el poder, el concretar un impeachment para Trump significaría que no tendría derecho a la pensión correspondiente para los presidentes, no tendría una guardia del servicio secreto para él y para su familia, y lo más importante y lo que se está buscando a toda costa, es que no se pueda reelegir en el futuro.

Ante la restricción que se le ha impuesto a través de las distintas redes sociales, es imposible conocer la opinión inmediata del mandatario, por lo que habrá que esperar a que haga algún tipo de comunicado a través de la sala de prensa de la Casa Blanca -el método tradicionalmente usado por todos sus predecesores-.

